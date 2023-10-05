Две недели на возврат: В ОО «Мангистауское областное общество по защите прав потребителей» рассказали, какие товары нельзя вернуть продавцу

– В этом перечне следует обратить внимание на ковровые изделия. Некоторые продавцы отказывают в возврате ковра, если он не подошел по размеру, расцветке. Это заблуждение со стороны продавца, так как готовый ковер не может относиться к метражным товарам. Но если покупатель приобрел ковровую дорожку, которую отмерили по его просьбе – длиной, допустим, 5 метров, то такой товар не подлежит возврату, – говорит Никар Рафикова.

– Зачастую продавцы пытаются отказать в обмене или возврате товара надлежащего качества потребителю под разными предлогами при его устном обращении. Для этого находится масса отговорок, чтобы потребитель пропустил четырнадцатидневный срок возврата. Чтобы зафиксировать, что потребитель обратился в предусмотренный законом срок, он вправе написать претензию в адрес того, кому заплатил деньги за товар и потребовать обмен либо возврат денег, – говорит Никар Рафикова.

– В случае спора эта канцелярская дотошность позволит доказать, что потребитель обратился в срок. Если продавец отказывается принимать претензию, расписываться, указывая дату получения, а также фамилию, имя и отчество, данный документ необходимо отправить через любую почту с уведомлением. И не забудьте получить уведомление назад, так как его наличие позволит отследить десятидневный календарный срок для получения ответа. А в случае судебного разбирательства позволит потребовать выплаты неустойки за невыполнение Ваших законных требований в размере 1% от стоимости товара за каждый день просрочки выполнения Ваших требований, а так же почтовых расходов, – отметила президент Общественного объединения.

На практике часто случается так, что потребители и продавцы товаров путают условия возврата или же обмена товара.Известно, что продавец (изготовитель) обязан обеспечить обмен или возврат непродовольственного товара надлежащего качества, если он не был в употреблении, а также если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, ярлыки и документ, подтверждающий факт приобретения товара, в течение четырнадцати календарных дней, если более длительный срок не установлен договором, со дня приобретения товара.При этом покупатель вправе обменять купленный товар в месте покупки или иных местах, объявленных продавцом, на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки и комплектации. Либо на другой товар по соглашению сторон, произведя в случае разницы в цене необходимый перерасчет с продавцом.В Общественном объединении «Мангистауское областное общество по защите прав потребителей» напомнили, что при отсутствии необходимого для обмена товара у продавца (изготовителя) покупатель вправе возвратить приобретенный товар и получить уплаченную за него денежную сумму.Президент Общественного объединения Никар Рафикова разъяснила, какие товары надлежащего качества потребитель не можете вернуть продавцу в течение 14 дней.Так, согласно перечню товаров, указанному в законе РК «О защите прав потребителей», возврату не подлежат лекарственные средства и медицинские изделия, нательное белье, чулочно-носочные изделия. Нельзя возвращать продавцу метражные товары, в их числе ткани из волокон всех видов, искусственные меха, ковровые изделия, нетканые материалы, ленты, кружева, тесьму, провода, шнуры, кабели, линолеум, багеты, пленки, клеенки. Продавец имеет право не принимать от покупателя абонентские устройства сотовой связи. Кроме этого, возврату не подлежат приобретенные животные и растения.Потребителю необходимо помнить о том, что если перечисленные товары окажутся некачественными, то основанием для их возврата будет уже не 14-дневный срок. Это основание не применимо в этом случае. Основанием для возврата таких товаров будет гарантийный срок либо срок годности, либо 2-летний срок со дня передачи товара потребителю.Претензию необходимо подготовить в двух экземплярах: одну вручить продавцу, а на своем экземпляре получить отметку о вручении с указанием даты, ФИО и росписи получателя.Никар Рафикова обратила внимание и на то, что в случае, если документ, подтверждающий факт приобретения товара, был утерян или по каким-либо причинам не выдан потребителю, то обмен или возврат товара должен быть произведен, если потребитель докажет факт покупки у данного продавца. В этом могут помочь свидетельские показания, а также записи камер видеонаблюдения или съемка на личный смартфон.