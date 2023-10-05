В суде сообщили детали вынесения приговора экс-главе «Мангистау Медиа» Айсулу Дутбаевой

- Судом установлено, что с января 2020 года по февраль 2022 года директор, вступив в предварительный сговор с главным бухгалтером и используя с ней свои служебные положения, осуществляли безналичные переводы с банковского счета ТОО на реквизиты бухгалтера. В результате преступной деятельности подсудимых ТОО и управлению финансов причинен материальный ущерб свыше 63 млн тенге. Также директор, будучи предупрежденная о недопустимости разглашения данных досудебного расследования, неоднократно публиковала в соцсетях материалы следственных действий с указанием полных анкетных данных участников уголовного дела, - говорится в сообщении Мангистауского областного суда.

- Смягчающими обстоятельствами у бухгалтера учтены признание вины, явка с повинной и частичное возмещение причиненного ущерба свыше 58 млн тенге.

Санкцией ст.189 ч.4 п.2 УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет. Суд признал бухгалтера виновной по ст.189 ч.4 п.2 УК и назначил ей минимальное наказание – 7 лет лишения свободы. Смягчающих либо отягчающих вину обстоятельств у директора не установлено, - добавили в суде.

