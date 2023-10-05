В суде сообщили детали вынесения приговора экс-главе «Мангистау Медиа» Айсулу Дутбаевой

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Бывших директора и главного бухгалтера «Мангистау Медиа» осудили за халатность, присвоение и растрату вверенного чужого имущества в особо крупном размере.
Прокурор просил признать подсудимых виновными и назначить наказание директору 4 года 8 месяцев лишения свободы, бухгалтеру – 8 лет. Директор вину не признала. Бухгалтер вину признала полностью и просила не лишать ее свободы.
Ранее стало известно, что экс-директор мангистауского медиахолдинга Айсулу Дутбаева получила четыре года лишения свободы . Бухгалтера компании осудили на 7 лет. Женщин обвинили сразу по нескольким статьям, главная из которых ‒ хищение бюджетных денег.
- Судом установлено, что с января 2020 года по февраль 2022 года директор, вступив в предварительный сговор с главным бухгалтером и используя с ней свои служебные положения, осуществляли безналичные переводы с банковского счета ТОО на реквизиты бухгалтера. В результате преступной деятельности подсудимых ТОО и управлению финансов причинен материальный ущерб свыше 63 млн тенге. Также директор, будучи предупрежденная о недопустимости разглашения данных досудебного расследования, неоднократно публиковала в соцсетях материалы следственных действий с указанием полных анкетных данных участников уголовного дела, - говорится в сообщении Мангистауского областного суда.
Прокурор просил признать подсудимых виновными и назначить наказание директору 4 года 8 месяцев лишения свободы, бухгалтеру – 8 лет. Директор вину не признала. Бухгалтер вину признала полностью и просила не лишать ее свободы.
- Смягчающими обстоятельствами у бухгалтера учтены признание вины, явка с повинной и частичное возмещение причиненного ущерба свыше 58 млн тенге.
Санкцией ст.189 ч.4 п.2 УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет. Суд признал бухгалтера виновной по ст.189 ч.4 п.2 УК и назначил ей минимальное наказание – 7 лет лишения свободы. Смягчающих либо отягчающих вину обстоятельств у директора не установлено, - добавили в суде.
Санкцией ст.189 ч.4 п.2 УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет. Суд признал бухгалтера виновной по ст.189 ч.4 п.2 УК и назначил ей минимальное наказание – 7 лет лишения свободы. Смягчающих либо отягчающих вину обстоятельств у директора не установлено, - добавили в суде.
Ранее стало известно, что экс-директор мангистауского медиахолдинга Айсулу Дутбаева получила четыре года лишения свободы . Бухгалтера компании осудили на 7 лет. Женщин обвинили сразу по нескольким статьям, главная из которых ‒ хищение бюджетных денег.
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