Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 05 Октября
+18...+17
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 477.44 KZT
  • €1 = 501.6 KZT
  • 1 RUB = 4.79 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:51

Просмотров: 1172

Антимонопольный департамент Мангистау выявил нарушения в работе «KAZAKH OSSETR»

Департаментом агентства по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области внесено уведомление о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства в адрес ТОО «НПП KAZAKH OSSETR».

Иллюстративное фото из открытых источников
По данным ведомства, выращиванием рыбы осетровых пород в Мангистауской области занимается ТОО «НПП KAZAKH OSSETR» (далее – Товарищество). Помимо выращивания, компания осуществляет хранение и реализацию конфискованной рыбы осетровых пород.

- ТОО «НПП KAZAKH OSSETR» занимает монопольное положение на рынке производства (доля на рынке 100 процентов), а также хранение и реализации конфискованной рыбы осетровых пород. При этом доля на рынке по реализации выращенной продукции в 2021 году составляла 100 процентов, в 2022 - 78 процентов. В действиях Товарищества усматриваются признаки злоупотребления монопольным положением, предусмотренные подпунктами 2 и 4 статьи 174 Предпринимательского Кодекса Республики Казахстан, - заявили в департаменте.


В антимонопольном департаменте региона отметили, что при реализации продукции ТОО «НПП KAZAKH OSSETR» без объективно оправданных на то причин применяет разные цены к равнозначным соглашениям и, более того, навязывает дополнительные обязательства, не касающиеся предмета соглашения.

- Учитывая рыночную власть и монопольное положение Товарищества, субъекты предпринимательства вынуждены соглашаться на требования ТОО «НПП KAZAKH OSSETR». Акт антимонопольного реагирования подлежит исполнению в течение 30 календарных дней. В случае неисполнения уведомления или исполнения не в полном объеме в отношении Товарищества будет назначено расследование, - отметили в ведомстве.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Жанар (Посетители) Сегодня, 17:28
Помимо выращивания, компания осуществляет хранение и реализацию конфискованной рыбы осетровых пород.

Давно известно, ЧТО!...

- ТОО «НПП KAZAKH OSSETR» занимается не "выращиванием" молоди осетра, а реализацией под видом выращенной молоди (чалмышей), ЧТО!, вылавливают незаконно браконьеры...

Все мы ходим под богом.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика