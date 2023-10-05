Антимонопольный департамент Мангистау выявил нарушения в работе «KAZAKH OSSETR»

- ТОО «НПП KAZAKH OSSETR» занимает монопольное положение на рынке производства (доля на рынке 100 процентов), а также хранение и реализации конфискованной рыбы осетровых пород. При этом доля на рынке по реализации выращенной продукции в 2021 году составляла 100 процентов, в 2022 - 78 процентов. В действиях Товарищества усматриваются признаки злоупотребления монопольным положением, предусмотренные подпунктами 2 и 4 статьи 174 Предпринимательского Кодекса Республики Казахстан, - заявили в департаменте.

- Учитывая рыночную власть и монопольное положение Товарищества, субъекты предпринимательства вынуждены соглашаться на требования ТОО «НПП KAZAKH OSSETR». Акт антимонопольного реагирования подлежит исполнению в течение 30 календарных дней. В случае неисполнения уведомления или исполнения не в полном объеме в отношении Товарищества будет назначено расследование, - отметили в ведомстве.

По данным ведомства, выращиванием рыбы осетровых пород в Мангистауской области занимается ТОО «НПП KAZAKH OSSETR» (далее – Товарищество). Помимо выращивания, компания осуществляет хранение и реализацию конфискованной рыбы осетровых пород.В антимонопольном департаменте региона отметили, что при реализации продукции ТОО «НПП KAZAKH OSSETR» без объективно оправданных на то причин применяет разные цены к равнозначным соглашениям и, более того, навязывает дополнительные обязательства, не касающиеся предмета соглашения.