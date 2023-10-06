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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 13:56

Просмотров: 1015

В Актау пройдут слушания по повышению тарифа на электроэнергию

ТОО «Маңғыстау Жарық» планирует повысить цены на оказание услуг по электроснабжению. Об этом сообщили в департаменте Комитета по регулированию естественных монополий по Мангистауской области.

Иллюстративное фото из архива lada.kz
Департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Мангистауской области организует публичные слушания по поступившему уведомлению о предстоящем повышении цен на товары выше предельной цены ТОО «Маңғыстау Жарық».

Публичные слушания пройдут 9 октября в 11 часов в актовом зале общеобразовательной школы №6 в 6 микрорайоне Актау.

- Департамент приглашает на публичное слушание депутатов, представителей органов местного самоуправления, государственных органов, потребителей и их общественных объединений, независимых экспертов, средств массовой информации и иных заинтересованных лиц, - добавили в ведомстве.


Стоит отметить, что публичные слушания по повышению тарифов уже прошли в городе Форт-Шевченко, а также в сёлах Бейнеу, Курык и Шетпе.



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Комментарии ( 6 )

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  • Я с Актау
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 Кинст (Посетители) Сегодня, 16:04
Действительно - а за что им повышать тариф? Они производят электроэнергию? У них дорогое оборудование, которое изнашивается, требует ремонта? Или планируется кардинальная модернизация, чтобы нам, потребителям, стало лучше, светлее и теплее? За что?
Вот в упор не пойму смысл и причину существования этой прокладки, кроме как сбора жировок от жителей и начисления платы.

Цитата: Placida
Опять в разгар рабочего дня?

А то... Чтобы меньше людей пришло. На субботу ну никак, уж если планируют ОБЩЕСТВЕННЫЕ слушания
 
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 Adai11 (Посетители) Сегодня, 15:07
Да они уже достали со своими повышениями, сколько можно терпеть angry
 
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Эшметова Светлана (Главные редакторы) Сегодня, 14:43
Placida,

Слушания начнутся в 11 часов. Спасибо, добавили в текст.

контент-редактор
 
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 Placida (Посетители) Сегодня, 14:26
А время? Укажите, в котором часу. Опять в разгар рабочего дня?
 
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 Галина63 (Посетители) Сегодня, 14:10
Срочно нужно отменить Закон, который допустил эти ПРОСЛОЙКИ!!! Хватит наживаться на людях. Нужно вернуть оплату только производящему предприятию, то есть в данном случае МАЭКу, остальные пусть идут лесом!!! Я ПРОТИВ повышения выше предельной цены!! angry
 
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 шевченко (Посетители) Сегодня, 14:01
Долой прослойку! Кто это такие, чтоб повышать тариф? Производители? Что на повышение зарплаты себе? Слушайте, довольно испытывать людей на терпимость! Давайте сначала раздадим всем гражданам наворованное у них за годы "независимости". А потом обсудим остальные вопросы.

Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
 
 

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