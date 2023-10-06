В Актау пройдут слушания по повышению тарифа на электроэнергию

- Департамент приглашает на публичное слушание депутатов, представителей органов местного самоуправления, государственных органов, потребителей и их общественных объединений, независимых экспертов, средств массовой информации и иных заинтересованных лиц, - добавили в ведомстве.

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Мангистауской области организует публичные слушания по поступившему уведомлению о предстоящем повышении цен на товары выше предельной цены ТОО «Маңғыстау Жарық».Публичные слушания пройдут 9 октября в 11 часов в актовом зале общеобразовательной школы №6 в 6 микрорайоне Актау.Стоит отметить, что публичные слушания по повышению тарифов уже прошли в городе Форт-Шевченко, а также в сёлах Бейнеу, Курык и Шетпе.