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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 16:12

Просмотров: 11

Зачем в детских садах Актау собирают данные о месте работы родителей

В редакцию Lada.kz обратилась жительница города Актау с вопросом о законности действий администрации детского сада, которая просит у родителей информацию о её семейном положении и месте работы. В отделе образования рассказали, зачем в детских садах и школах просят родителей предоставить эту информацию.

Фото: Pixabay
Одна из жительниц Актау Звира Амирова, рассказала, что её ребёнок на протяжении двух лет посещает государственный сад. Накануне воспитатель потребовала заполнить анкету, где нужно было указать семейное положение и место работы.

- Воспитательница разместила в общей группе WhatsApp анкету, в которой требовалось указать, где мы работаем с мужем. Мне непонятно, зачем нужно такое анкетирование. Ведь указание места работы - это прямой путь посмотреть средние зарплаты, и на основании этого оценить финансовые возможности родителей. Если бы вопросы касались языка общения дома или состояния здоровья ребёнка, я бы с удовольствием ответила. Считаю, что такие анкеты являются необоснованными, и, возможно, в детских садах нужно прекращать эту практику, - говорит жительница Актау Звира Амирова.

Отдел образования акимата города Актау пояснил, что информация о месте работы родителей может быть полезной в случае необходимости связи с родителями в случае заболевания ребёнка. Они также утверждают, что эти данные нужны для определения благополучия семьи или выявления права на получение дополнительных социальных пособий.

Однако чиновники отмечают, что родители имеют полное право не предоставлять такую информацию, так как анкетирование проводится на добровольной основе.



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