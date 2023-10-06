Зачем в детских садах Актау собирают данные о месте работы родителей

- Воспитательница разместила в общей группе WhatsApp анкету, в которой требовалось указать, где мы работаем с мужем. Мне непонятно, зачем нужно такое анкетирование. Ведь указание места работы - это прямой путь посмотреть средние зарплаты, и на основании этого оценить финансовые возможности родителей. Если бы вопросы касались языка общения дома или состояния здоровья ребёнка, я бы с удовольствием ответила. Считаю, что такие анкеты являются необоснованными, и, возможно, в детских садах нужно прекращать эту практику, - говорит жительница Актау Звира Амирова.



Одна из жительниц Актау Звира Амирова, рассказала, что её ребёнок на протяжении двух лет посещает государственный сад. Накануне воспитатель потребовала заполнить анкету, где нужно было указать семейное положение и место работы.Отдел образования акимата города Актау пояснил, что информация о месте работы родителей может быть полезной в случае необходимости связи с родителями в случае заболевания ребёнка. Они также утверждают, что эти данные нужны для определения благополучия семьи или выявления права на получение дополнительных социальных пособий.