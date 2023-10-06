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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 16:44

Просмотров: 411

Плюнул и попал на деньги! Штрафовать за плевки на улице мимо урны начали в Актау

За плевок в урну наказание не предусмотрено, но если плевок был мимо урны, то это уже считается административным правонарушением. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Фото:gov.kz
По данным департамента полиции, с начала года в Актау за загрязнение общественных мест к ответственности привлекли более двух тысяч человек. Но речь идёт не только о плевках, но и выбросе мусора в неустановленном месте.

Нарушителей вычисляют по камерам видеонаблюдения, иногда их задерживают пешие патрули. О том, какой штраф грозит любителям плеваться в общественных местах, рассказали полицейские Мангистау.

За плевки на улицах нарушителей привлекают к ответственности по статье 434-2 КоАП РК «Загрязнение мест общего пользования». Статьёй предусмотрен штраф в размере пяти месячных расчётных показателей (МРП) – 17 250 тенге в 2023 году. При повторном нарушении в течение года - 10 МРП, или 32 500 тенге.

- У нас есть Центр оперативного управления с множеством камер, за которыми сидят сотрудники и наблюдают, регистрируют нарушения. При выявлении плевков, выброса мусора, выброшенных сигарет отправляется наряд полиции, на месте устанавливается нарушитель, заполняется административное нарушение и выписывается штраф. Если кто-то из жителей стал свидетелем подобного нарушения, просим вас постараться зафиксировать подобное нарушение, а также обращаться по номеру телефона 102, - отметили в полицейском ведомстве.



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Комментарии ( 2 )

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Placida (Посетители) Сегодня, 17:19
Empro,
да, это точно))
 
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  • Кинст
 Empro (Посетители) Сегодня, 17:07
Начните, с тех кто плюет стоя на светофоре через дверь. Чуть ли не литрами. Камеры же есть.
 
 

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