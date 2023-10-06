Плюнул и попал на деньги! Штрафовать за плевки на улице мимо урны начали в Актау

- У нас есть Центр оперативного управления с множеством камер, за которыми сидят сотрудники и наблюдают, регистрируют нарушения. При выявлении плевков, выброса мусора, выброшенных сигарет отправляется наряд полиции, на месте устанавливается нарушитель, заполняется административное нарушение и выписывается штраф. Если кто-то из жителей стал свидетелем подобного нарушения, просим вас постараться зафиксировать подобное нарушение, а также обращаться по номеру телефона 102, - отметили в полицейском ведомстве.



По данным департамента полиции, с начала года в Актау за загрязнение общественных мест к ответственности привлекли более двух тысяч человек. Но речь идёт не только о плевках, но и выбросе мусора в неустановленном месте.Нарушителей вычисляют по камерам видеонаблюдения, иногда их задерживают пешие патрули. О том, какой штраф грозит любителям плеваться в общественных местах, рассказали полицейские Мангистау.За плевки на улицах нарушителей привлекают к ответственности по статье 434-2 КоАП РК «Загрязнение мест общего пользования». Статьёй предусмотрен штраф в размере пяти месячных расчётных показателей (МРП) – 17 250 тенге в 2023 году. При повторном нарушении в течение года - 10 МРП, или 32 500 тенге.