Шесть лет без дорог: когда проложат асфальт жителям Актау

- Каждый год с 2019-го акимат обещает построить дороги. Договор с подрядчиком заключался еще в 2017 году. Прошло шесть лет, а до сих пор ничего нет, - говорит житель микрорайона Шыгыс-2 Кожа.

- На шести улицах в Шыгыс-2 завершены работы по укладке бордюра. Сейчас проводится укладка щебня, после займёмся асфальтовым покрытием. Составлен план работ, с которым ознакомили жителей микрорайона, - заверили чиновники.

По словам жителей микрорайона Шыгыс-2, сменился очередной аким Актау, но обещанное асфальтирование улиц не проведено.В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что в настоящее время ведутся строительные работы.