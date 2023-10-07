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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:51

Просмотров: 108

Шесть лет без дорог: когда проложат асфальт жителям Актау

Жители микрорайона Шыгыс-2 просят помочь с решением вопроса асфальтирования дорог. О сроках сообщили в городской администрации.

Фото жителей микрорайона Шыгыс-2
По словам жителей микрорайона Шыгыс-2, сменился очередной аким Актау, но обещанное асфальтирование улиц не проведено.

- Каждый год с 2019-го акимат обещает построить дороги. Договор с подрядчиком заключался еще в 2017 году. Прошло шесть лет, а до сих пор ничего нет, - говорит житель микрорайона Шыгыс-2 Кожа.


В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что в настоящее время ведутся строительные работы.

- На шести улицах в Шыгыс-2 завершены работы по укладке бордюра. Сейчас проводится укладка щебня, после займёмся асфальтовым покрытием. Составлен план работ, с которым ознакомили жителей микрорайона, - заверили чиновники.



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