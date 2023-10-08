Дело об убийстве Валерии Шальновой: Фильм планируют снять в Актау

- Меня лично заинтересовала эта идея, и я уже готов начать работать над ней, - отметил Канат Майлыбаев.

С Канатом Майлыбаевым, по его словам, связалась адвокат потерпевшей стороны Ажар Абдил. Она пожелала снять пятиминутное видео о жизни спортсменки и показать ролик в суде.Уже на встрече с адвокатом и родственниками Валерии Шальновой режиссёр предложил сделать получасовой документальный фильм, на что все согласились.Напомним, в деле об изнасиловании и убийстве Валерии Шальновой установлен факт сокрытия преступления полицейскими.