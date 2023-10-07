На агрофестиваль приглашают жителей Актау

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В программе фестиваля будет представлена ярмарка местной продукции. Также пройдут мастер-классы ремесленников.
Желающие могут посетить страусиную ферму. Кроме того, намечены развлекательные мероприятия.
Действует бесплатный трансфер из Актау до промышленной зоны 6, 1/1.
Доставка будет осуществлена два раза - в 10:30 и в 14:30. Для этого необходимо быть в назначенное время на парковке перед зданием №42/1 в 9 микрорайоне (напротив Ботанического сада).
Возможен выезд и на собственном транспорте.
Желающие могут посетить страусиную ферму. Кроме того, намечены развлекательные мероприятия.
Действует бесплатный трансфер из Актау до промышленной зоны 6, 1/1.
Доставка будет осуществлена два раза - в 10:30 и в 14:30. Для этого необходимо быть в назначенное время на парковке перед зданием №42/1 в 9 микрорайоне (напротив Ботанического сада).
Возможен выезд и на собственном транспорте.
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