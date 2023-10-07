Новый участковый пункт заработал в Актау

С новым участковым пунктом в доме №102 в 17 микрорайоне успел уже ознакомиться начальник департамента полиции, генерал-майор полиции Аян Дуйсембаев.Помимо двух участковых полицейских и их помощника здесь также работают два инспектора отдела ювенальной полиции, которые оперативно реагируют на правонарушения среди несовершеннолетних.Всего на закреплённых территориях, то есть в 17, 18 и 18А микрорайонах, они будут обеспечивать безопасность 35 тысяч граждан.Также стоит отметить, что был открыт новый пункт полиции в селе Жынгылды Мангистауского района. Здесь участковые и ювенальные полицейские обеспечивают безопасность 3207 граждан и 861 несовершеннолетнего.