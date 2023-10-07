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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 21:21

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Новый участковый пункт заработал в Актау

Участковый пункт оснащён всем необходимым оборудованием и устройствами связи, передаёт пресс-служба департамента полиции региона.

Фото предоставили в департаменте полиции региона
С новым участковым пунктом в доме №102 в 17 микрорайоне успел уже ознакомиться начальник департамента полиции, генерал-майор полиции Аян Дуйсембаев.

Новый участковый пункт заработал в Актау


Помимо двух участковых полицейских и их помощника здесь также работают два инспектора отдела ювенальной полиции, которые оперативно реагируют на правонарушения среди несовершеннолетних.

Новый участковый пункт заработал в Актау


Всего на закреплённых территориях, то есть в 17, 18 и 18А микрорайонах, они будут обеспечивать безопасность 35 тысяч граждан.

Участковые принимают жителей ежедневно с 18:00 до 21:00. Номер дежурной части: 102, 8(7292)47-48-02.

Также стоит отметить, что был открыт новый пункт полиции в селе Жынгылды Мангистауского района. Здесь участковые и ювенальные полицейские обеспечивают безопасность 3207 граждан и 861 несовершеннолетнего.



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