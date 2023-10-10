Как водители смогут оплатить проезд по платным автодорогам в Мангистау?

- В связи с введением платной системы на сегодняшний день установлен один стационарный контрольно-пропускной пункт. Этот пункт находится на 84-м километре автодороги «Бейнеу-Акжигит-граница Узбекистана» и охватывает участок с протяжённостью 150 км вдоль этой трассы. Кроме того, действует один Центр по работе с клиентами, который расположен в здании отопительного пункта на 85-м километре этой автодороги. Эти контрольно-пропускные пункты и центр предназначены для эффективной организации и обслуживания системы платных дорог, а также для предоставления информации и консультаций клиентам, путешествующим по данной автодороге, - сообщил Айбек Ануарбеков, директор Мангистауского областного филиала акционерного общества «Казавтожол».

- На данной автодороге легковые автомобили освобождаются от оплаты, и плата взимается только с грузовых автомобилей, которые относятся к 2-й до 6-й категориям. Оплату можно производить через QR-код, что делает процесс удобным и эффективным. Также, для оплаты проезда можно воспользоваться POS-терминалами. Это позволит водителям и владельцам грузовых автомобилей выбрать удобный способ оплаты при проезде по платным участкам дороги, - прокомментировал Мерей Шахарбаев, заместитель директора департамента платных автомобильных дорог.

- Владельцы (водители) автобусов до 16 мест и грузовиков от 1 до 2,5 тонн будут платить 1 МРП в месяц, владельцы (водители) автобусов до 32 мест и грузовиков до 5,5 тонн - 2 МРП в месяц, владельцы (водители) автобусов свыше 32 мест и грузовиков до 10 тонн - 3 МРП в месяц. Кроме того, с грузовиков весом от 10 до 15 тонн взимается 4 МРП в месяц, от 15 до 25 тонн - 5 МРП в месяц. Оплата осуществляется через POS - терминалы банков второго уровня, - пояснил Мерей Шахарбаев.