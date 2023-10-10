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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 13:59

Просмотров: 665

Как водители смогут оплатить проезд по платным автодорогам в Мангистау?

Проезд по автодороге республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Узбекистана» с 9 октября стал платным. Оплату у водителей будут принимать посредством QR-кода и POS-терминалов. Об этом сообщил Айбек Ануарбеков, директор Мангистауского областного филиала акционерного общества «Казавтожол».

Фото из архива Lada.kz
В Мангистауской области началось внедрение платной системы на дорогах. Эта мера направлена на улучшение обслуживания и ремонта дорожной инфраструктуры, а также на повышение безопасности движения.

- В связи с введением платной системы на сегодняшний день установлен один стационарный контрольно-пропускной пункт. Этот пункт находится на 84-м километре автодороги «Бейнеу-Акжигит-граница Узбекистана» и охватывает участок с протяжённостью 150 км вдоль этой трассы. Кроме того, действует один Центр по работе с клиентами, который расположен в здании отопительного пункта на 85-м километре этой автодороги. Эти контрольно-пропускные пункты и центр предназначены для эффективной организации и обслуживания системы платных дорог, а также для предоставления информации и консультаций клиентам, путешествующим по данной автодороге, - сообщил Айбек Ануарбеков, директор Мангистауского областного филиала акционерного общества «Казавтожол».


По словам Мерея Шахарбаева, заместителя директора департамента платных автомобильных дорог, стоимость проезда автомобилей на каждом участке будет зависеть от технической категории данной автодороги.

- На данной автодороге легковые автомобили освобождаются от оплаты, и плата взимается только с грузовых автомобилей, которые относятся к 2-й до 6-й категориям. Оплату можно производить через QR-код, что делает процесс удобным и эффективным. Также, для оплаты проезда можно воспользоваться POS-терминалами. Это позволит водителям и владельцам грузовых автомобилей выбрать удобный способ оплаты при проезде по платным участкам дороги, - прокомментировал Мерей Шахарбаев, заместитель директора департамента платных автомобильных дорог.


Мерей Шахарбаев рассказал о том, сколько будет стоить проезд.

- Владельцы (водители) автобусов до 16 мест и грузовиков от 1 до 2,5 тонн будут платить 1 МРП в месяц, владельцы (водители) автобусов до 32 мест и грузовиков до 5,5 тонн - 2 МРП в месяц, владельцы (водители) автобусов свыше 32 мест и грузовиков до 10 тонн - 3 МРП в месяц. Кроме того, с грузовиков весом от 10 до 15 тонн взимается 4 МРП в месяц, от 15 до 25 тонн - 5 МРП в месяц. Оплата осуществляется через POS - терминалы банков второго уровня, - пояснил Мерей Шахарбаев.


Напомним, ранее стало известно, что в соответствии с Приказом министра транспорта РК от 21 сентября 2023 года, с 8 октября запущен процесс поэтапного внедрения платных автомобильных дорог II и III технической категорий. Приказы о внедрении платности по вышеуказанным участкам прошли процедуру государственной регистрации в органах юстиции.



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