Борт с казахстанцами вылетел из Тель-Авива в Актау

- На борту находятся 166 пассажиров, из которых 124 гражданина РК и 42 иностранных гражданина, – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД РК.

В Министерстве иностранных дел Казахстана предоставили информацию о вылетевшем из Тель-Авива в Алматы самолёте.Ожидается, что самолёт сначала прибудет в Актау в 19:25, а затем полетит в Алматы, сообщили в Комитете гражданской авиации.Ранее сообщалось, что авиакомпания Air Astana планирует вывозить казахстанцев из Израиля через Актау.