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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Вчера, 17:58

Просмотров: 911

Борт с казахстанцами вылетел из Тель-Авива в Актау

Борт Air Astana с казахстанцами на борту вылетел из аэропорта Тель-Авива (Израиль) в Актау. Самолёт приземлится сегодня, 10 октября, в 19:25 по времени в Актау. Об этом сообщает Комитет гражданской авиации.

Фото МИД РК
В Министерстве иностранных дел Казахстана предоставили информацию о вылетевшем из Тель-Авива в Алматы самолёте.

- На борту находятся 166 пассажиров, из которых 124 гражданина РК и 42 иностранных гражданина, – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД РК.


Ожидается, что самолёт сначала прибудет в Актау в 19:25, а затем полетит в Алматы, сообщили в Комитете гражданской авиации.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Air Astana планирует вывозить казахстанцев из Израиля через Актау.



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