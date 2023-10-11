Судьба МАЭКа: кому передадут энергокомбинат в Актау

- В этом году на МАЭКе было несколько аварий, выходили из строя энергоблоки. Такое происходило впервые за 60 лет. Если случится авария на турбинах и котельных, то на западе Казахстана будет энергетический кризис, это повлияет на работу нефтегазовой сферы, которая вносит огромные средства в казну. Полностью ли освоены средства в размере 4,9 млрд тенге, выделенные из резерва, если нет, то по какой причине? Когда будет введен в эксплуатацию второй блок? Если авария на МАЭКе повторится, откуда вы возьмёте дополнительные мощности, если вдруг опять случится авария? Было ли правильным решение передать из госсобственности в частную собственность МАЭК, зная, что не хватит средств на ремонт? Либо это в интересах отдельных групп? - задал вопросы в правительстве Жанбыршин.



- Вы знаете, что вопросы касательно отопительного сезона находятся под пристальным вниманием. ПО ТЭЦ-1 ремонты завершены. По ТЭЦ- 2 завершается ремонт 30 октября. На ТЭЦ МАЭК за исключением аварийного ремонта энергоблока №2 станция несёт плановую нагрузку. Начало отопительного сезона в соответствии с графиком согласовано с местными исполнительными органами, а также тепловыми режимами, начало ожидается 15 октября. Думаем, что станция к этому моменту базовые нагрузки готова будет нести. Завершение аварийного ремонта энергоблока №2 на ТЭЦ МАЭК в соответствии с графиком ожидается в ноябре. Министерство энергетики совместно с комитетом энергонадзора соответствующий контроль над данными работами осуществляет. Средства ещё не полностью освоены, но до конца года думаем 4,8 млрд тенге освоят. На эти деньги были закуплены материалы, - ответил министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев.



- В первую очередь, связано с усилением национальной электрической сети. До конца текущего года будет завершена, так называемая, схема усиления западного энергоузла, то есть строительство дополнительной линии на 220 киловольт, которая дополнительно порядка 100 мегаватт позволит передать в район Мангистау и Атырау от северных энергоисточников. В целом, данное мероприятие позволит существенно улучшить надежность энергетического узла. Дальнейшая судьба будет определена, исходя из планов акимата региона. Действительно вопрос концептуального характера, есть частные собственники, которые эффективно управляют энергообъектами, есть государственные собственники, вы эти примеры знаете, где станции находятся в не очень хорошем состоянии. Поэтому, исходя из важности данного объекта, мы готовы открыть дискуссию с учётом мнения депутатов, местных исполнительных органов, госорганов о будущей принадлежности данного энергообъекта, - заключил Алмасадам Саткалиев.