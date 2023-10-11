Природоохранный прокурор Мангистау ответит на вопросы жителей

Фот El.kz
Встреча с природоохранным прокурором Ильясом Сандыбаевым состоится 12 октября в 10:00 в здании прокуратуры, расположенном в 24 микрорайоне Актау.
Ильяс Сандыбаев назначен специализированным природоохранным прокурором Мангистауской области в декабре 2022 года.
Занимал должности помощника прокурора Актау, прокурора и старшего прокурора управления прокуратуры области, заместителя
прокурора Мангистауского района, помощника прокурора области, заместителя и затем начальника управления прокуратуры области.
С 2013 года работал в Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.
С июля 2020 года занимал должность помощника Генерального прокурора Республики Казахстан.
- Помимо рассмотрения жалоб и заявлений, запланированный приём также акцентирован на сбор предложений по улучшению экологической обстановки в регионе и совершенствования экологического законодательства, - говорится в сообщении прокуратуры.
Ильяс Сандыбаев назначен специализированным природоохранным прокурором Мангистауской области в декабре 2022 года.
Занимал должности помощника прокурора Актау, прокурора и старшего прокурора управления прокуратуры области, заместителя
прокурора Мангистауского района, помощника прокурора области, заместителя и затем начальника управления прокуратуры области.
С 2013 года работал в Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.
С июля 2020 года занимал должность помощника Генерального прокурора Республики Казахстан.
Оставьте свой комментарий первым.