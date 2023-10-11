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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 17:22

Просмотров: 299

Природоохранный прокурор Мангистау ответит на вопросы жителей

На приёме можно обратиться с вопросами, связанными с нарушениями природоохранного законодательства и сообщить о фактах совершения экологических преступлений. Об этом сообщает прокуратура Мангистауской области.

Фот El.kz
Встреча с природоохранным прокурором Ильясом Сандыбаевым состоится 12 октября в 10:00 в здании прокуратуры, расположенном в 24 микрорайоне Актау.

- Помимо рассмотрения жалоб и заявлений, запланированный приём также акцентирован на сбор предложений по улучшению экологической обстановки в регионе и совершенствования экологического законодательства, - говорится в сообщении прокуратуры.


Ильяс Сандыбаев назначен специализированным природоохранным прокурором Мангистауской области в декабре 2022 года.

Занимал должности помощника прокурора Актау, прокурора и старшего прокурора управления прокуратуры области, заместителя
прокурора Мангистауского района, помощника прокурора области, заместителя и затем начальника управления прокуратуры области.

С 2013 года работал в Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

С июля 2020 года занимал должность помощника Генерального прокурора Республики Казахстан.



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