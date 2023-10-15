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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:22

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Законны ли «парковки только для клиентов» в Актау

Разрешены ли персонализированные таблички на дорожных знаках, ответил партнёр адвокатской конторы «Omirbolat, Suyundukov & Assaouva» Айбек Суюндуков.

Фото местного жителя
Водители обязаны знать и соблюдать требования дорожных знаков.
Место стоянки или, как в народе любят говорить: «Парковка или парковочное место», в соответствии с ПДД РК обозначается специальным знаком 5.15.
Знак «Место стоянки» относится к информационно-указательным знакам.

Ситуацию разберём на примере недавнего знака парковки напротив дома №1 в 7 микрорайоне с табличкой (Для клиентов «Мир квартир») агентства недвижимости, который в итоге демонтировали.

Законны ли «парковки только для клиентов» в Актау


От нехватки парковочных мест, со слов адвоката, некоторые владельцы бизнеса пытаются показать преимущество для своих клиентов перед другими, «отпугивая» простых граждан от парковки. Кроме того, указанная надпись даёт некую рекламу бизнеса.

Размещать такую табличку рядом со знаком - не нарушение.

- Отсутствие такого знака в ПДД не значит, что она запрещена. В рассматриваемом случае знак будет носить лишь рекомендательный характер. Персонализированные таблички: «Парковка только для клиентов» не имеет юридической силы, а значит не должна стать причиной отказа от парковки. При этом участников дорожного движения привлечь к ответственности за то, что он припарковал транспортное средство на таком месте стоянки - не получится, поскольку КоАП РК не содержит соответствующей статьи. Ну, а самостоятельно устанавливать штраф за парковку на своей стоянке субъекты предпринимательства не имеют права, - разъяснил Айбек Суюндуков.


В случае, если представитель бизнеса будет препятствовать проезду (не клиенту) на стоянку, а также при парковке на данном участке, то нужно вызывать сотрудников полиции и писать заявление по факту самоуправства ввиду отсутствия у предпринимателя законных оснований не пускать на стоянку.



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