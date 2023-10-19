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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:27

Просмотров: 1136

Во сколько обошлись приподнятые пешеходные переходы бюджету Актау

Согласно данным сайта государственных закупок Республики Казахстан, установка приподнятых пешеходных переходов бюджету Актау обошлась в - 21 428 572 тенге. Установкой пешеходов занимается выигравшая конкурс компания - ТОО «Актау Сервис Курылыс».

Фото: пресс-служба Актауского городского акимата
Конкурс на установку возвышенных пешеходных переходов на общую сумму 26 785 714.29 тенге был объявлен 4 апреля на сайте государственных закупок Республики Казахстан.

Во сколько обошлись приподнятые пешеходные переходы бюджету Актау


Организатором конкурса являлся ГУ «Актауский городской отдел строительства», а заказчиком ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог». Конкурс завершился 27 апреля победой компании ТОО «Актау Сервис Курылыс». Договор между компанией победителем и акиматом был подписан 11 июля 2023 года. Общая сумма договора по итогам закупки составила 21 428 572.00 тенге (24 000 000.64 с НДС).

Во сколько обошлись приподнятые пешеходные переходы бюджету Актау


Во сколько обошлись приподнятые пешеходные переходы бюджету Актау


Во сколько обошлись приподнятые пешеходные переходы бюджету Актау


Один из новых пешеходных переходов уже можно увидеть на дороге между 4 и 5 микрорайонами.

Выпуклые «зебры» установят на восьми загруженных участках дорог:

- возле областной больницы в 26 микрорайоне;
- на дороге за торговым центром «Shum» в 4 микрорайоне;
- возле дома №4 в 9 микрорайоне;
- напротив политехнического колледжа в 3Б микрорайоне;
- возле дома №24 в 6 микрорайоне;
- возле дома № 34А в 14 микрорайоне;
- возле школы №12 в 12 микрорайоне.

В городском акимате ранее заявили, что в рамках программы «Бюджет с участием населения» в Актау проводятся работы по установке восьми приподнятых пешеходных переходов вдоль центральных дорог. Основная цель - обеспечить комфортные условия для людей с ограниченными возможностями. Новые переходы позволят инвалидам передвигаться по пешеходным дорожкам на инвалидных колясках без препятствий.



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Комментарии ( 3 )

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  • ladakz2023
 fox1167 (Посетители) Сегодня, 14:52
«зебры» установят на восьми загруженных участках дорог

ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог» как всегда--жжёт! bazar Не дороговато ли 2 миллиона 678 тысяч за одну "зебру" для бюджета Актау? А ведь их ещё надо будет обслуживать! Оно понятно, что жизнь и здоровье стОят дороже, но за эти деньги ( 21 428 572 тенге) можно было закупить термопластичную краску и нанести все разметки и пешеходные переходы во всём городе! А не то, чем вы красите, что смывается после дождя! stena
 
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  • ЛШП
  • Космос
 ladakz2023 (Посетители) Сегодня, 14:28
21,5 лимона на 7шт пешеходных hypnosis
да уж - других проблем в актау уже не осталось, все решили, осталось только пешеходные поднимать! crazy
акими меняются - а схемы все те же, пилить - не перепилить! crazy
 
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  • ЛШП
  • Космос
 YYP (Посетители) Сегодня, 13:44
согласно Тех.спец - срок выполнения работ 30 календарных дней с момент подписания договора, в статье сказано, что договор подписан 11.07.2023г. соответственно 12.08.2023г. все переходы должны быть установлены...

а увидеть можно только один... нестыковочка

и еще срок гарантии сколько? замена поврежденных деталей кем будет выполнена? ведь если этот переход начнет сыпаться переехать его на легковушке будет проблематично...
 
 

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