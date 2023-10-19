Во сколько обошлись приподнятые пешеходные переходы бюджету Актау

Фото: пресс-служба Актауского городского акимата
Конкурс на установку возвышенных пешеходных переходов на общую сумму 26 785 714.29 тенге был объявлен 4 апреля на сайте государственных закупок Республики Казахстан.
Организатором конкурса являлся ГУ «Актауский городской отдел строительства», а заказчиком ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог». Конкурс завершился 27 апреля победой компании ТОО «Актау Сервис Курылыс». Договор между компанией победителем и акиматом был подписан 11 июля 2023 года. Общая сумма договора по итогам закупки составила 21 428 572.00 тенге (24 000 000.64 с НДС).
Один из новых пешеходных переходов уже можно увидеть на дороге между 4 и 5 микрорайонами.
Выпуклые «зебры» установят на восьми загруженных участках дорог:
- возле областной больницы в 26 микрорайоне;
- на дороге за торговым центром «Shum» в 4 микрорайоне;
- возле дома №4 в 9 микрорайоне;
- напротив политехнического колледжа в 3Б микрорайоне;
- возле дома №24 в 6 микрорайоне;
- возле дома № 34А в 14 микрорайоне;
- возле школы №12 в 12 микрорайоне.
В городском акимате ранее заявили, что в рамках программы «Бюджет с участием населения» в Актау проводятся работы по установке восьми приподнятых пешеходных переходов вдоль центральных дорог. Основная цель - обеспечить комфортные условия для людей с ограниченными возможностями. Новые переходы позволят инвалидам передвигаться по пешеходным дорожкам на инвалидных колясках без препятствий.
Организатором конкурса являлся ГУ «Актауский городской отдел строительства», а заказчиком ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог». Конкурс завершился 27 апреля победой компании ТОО «Актау Сервис Курылыс». Договор между компанией победителем и акиматом был подписан 11 июля 2023 года. Общая сумма договора по итогам закупки составила 21 428 572.00 тенге (24 000 000.64 с НДС).
Один из новых пешеходных переходов уже можно увидеть на дороге между 4 и 5 микрорайонами.
Выпуклые «зебры» установят на восьми загруженных участках дорог:
- возле областной больницы в 26 микрорайоне;
- на дороге за торговым центром «Shum» в 4 микрорайоне;
- возле дома №4 в 9 микрорайоне;
- напротив политехнического колледжа в 3Б микрорайоне;
- возле дома №24 в 6 микрорайоне;
- возле дома № 34А в 14 микрорайоне;
- возле школы №12 в 12 микрорайоне.
В городском акимате ранее заявили, что в рамках программы «Бюджет с участием населения» в Актау проводятся работы по установке восьми приподнятых пешеходных переходов вдоль центральных дорог. Основная цель - обеспечить комфортные условия для людей с ограниченными возможностями. Новые переходы позволят инвалидам передвигаться по пешеходным дорожкам на инвалидных колясках без препятствий.