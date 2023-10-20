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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 11:17

Просмотров: 454

Акима села в Мангистау оштрафовали за неуплату денег подрядчикам

Аким села Акжигит привлечен к дисциплинарной ответственности за то, что четыре подрядчика недополучили деньги по госзакупкам. Об этом сообщает антикоррупционная служба Мангистауской области.

Фото gov.kz
По рекомендации департамента антикоррупционной службы акима села Акжигит привлекли к дисциплинарной ответственности.

- Акимат села Акжигит Бейнеуского района не выплатил четырем предпринимателями денежные средства по договорам государственных закупок на общую сумму 747 тысяч тенге. Установлено, что причиной несвоевременной оплаты послужило то, что должностными лицами акимата села Акжигит при перечислении денежных средств допущена ошибка, - сообщает антикоррупционная служба Мангистауской области.


После вмешательства антикора подрядчикам выплатили деньги.

В селе Акжигит Бейнеуского района назначили нового акима в 2022 году. Им стал Айбол Дуйсенбаев, 1988 года рождения.

Напомним, в сентябре 2023 года стало известно о том, что заместитель акима города Актау скрывал от антикора собственный бизнес. Оказалось, что чиновник работал не только на госслужбе, но и занимался предпринимательством. После проверки госслужащему выписали штраф в полмиллиона тенге.



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