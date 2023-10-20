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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 12:14

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Будут ли работать туалеты за 87 миллионов в Актау зимой?

Власти Актау установили 5 модульных туалетов стоимостью 87 миллионов тенге. Обслуживанием санузлов занималось общественное объединение инвалидов «Центр адаптации «Адилет». Согласно условиям договора, срок сотрудничества с ними завершится в декабре. Однако в компании заявили, что им нерентабельно работать вне сезона. Будут ли работать туалеты зимой, ответили в Актауском городском акимате.

Фото из архива Lada.kz
Обслуживать туалеты стоимостью 87 миллионов тенге зимой нерентабельно для организации, которая поручилась отвечать за состояние и сервис в уборных. Это связано с тем, что поток посетителей в разы меньше, чем летом, тогда как в модульных туалетах нужно поддерживать чистоту, платить работникам и оплачивать коммунальные услуги по воде и электроснабжению.

- Мы в апреле заключили договор, соглашение действует до декабря. Эти туалеты мы не устанавливали, мы лишь занимаемся их обслуживанием. Зимой работать не будем, потому что, во-первых, там холодно, то есть помещение не отапливается, во-вторых, нужно платить за электричество, воду. К слову, электричество начисляется как юридическому лицу. Это значит, что платеж насчитывали по завышенному тарифу, нежели физлицам, - рассказали в Центре адаптации «Адилет».


В отделе ЖКХ города Актау сообщили, что они намерены найти другую обслуживающую организацию. Если отыскать желающих заниматься туалетами не получится, то санузлы передадут в коммунальную собственность.

- Речь не идет о финансировании. Дополнительных средств на обслуживание туалетов нет. Обслуживающие организации берут деньги за вход, но при этом обязуются обеспечивать население моющимися средствами, сервисом и так далее. Мы знаем, что срок действия договора с центром «Адилет» завершается в декабре. Пока окончательное решение не принято. Не исключено, что туалеты передадут в коммунальную собственность. Тем не менее, туалеты работать будут и зимой, но регламент будет изменен, - сообщил исполняющий обязанности заместителя руководителя отдела ЖКХ Актауского городского акимата Бахтияр Максатов.


Напомним, история с туалетами в Актау набрала широкую огласку после того, как общественности озвучили стоимость одного санузла.

Оказалось, что чиновники возвели 5 модульных туалетов, которые обошлись бюджету в 87 миллионов тенге.

Госзакупкой заинтересовались и в антикоррупционной службе: руководитель отдела ЖКХ Галымжан Серикбаев получил штраф в размере 200 МРП.



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