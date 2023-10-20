Будут ли работать туалеты за 87 миллионов в Актау зимой?

- Мы в апреле заключили договор, соглашение действует до декабря. Эти туалеты мы не устанавливали, мы лишь занимаемся их обслуживанием. Зимой работать не будем, потому что, во-первых, там холодно, то есть помещение не отапливается, во-вторых, нужно платить за электричество, воду. К слову, электричество начисляется как юридическому лицу. Это значит, что платеж насчитывали по завышенному тарифу, нежели физлицам, - рассказали в Центре адаптации «Адилет».

- Речь не идет о финансировании. Дополнительных средств на обслуживание туалетов нет. Обслуживающие организации берут деньги за вход, но при этом обязуются обеспечивать население моющимися средствами, сервисом и так далее. Мы знаем, что срок действия договора с центром «Адилет» завершается в декабре. Пока окончательное решение не принято. Не исключено, что туалеты передадут в коммунальную собственность. Тем не менее, туалеты работать будут и зимой, но регламент будет изменен, - сообщил исполняющий обязанности заместителя руководителя отдела ЖКХ Актауского городского акимата Бахтияр Максатов.