Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 23 Октября
+9...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 479.06 KZT
  • €1 = 507.23 KZT
  • 1 RUB = 5.01 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:25

Просмотров: 9

Врачи рассказали о состоянии пострадавших после травли клопов в Актау

На сегодняшний день, все взрослые пострадавшие пациенты отпущены домой на амбулаторное лечение, состояние удовлетворительное. В детской больнице под наблюдением врачей находятся двое детей. О состоянии отравившихся неизвестными парами детей рассказала заместитель руководителя управления здравоохранения Мангистауской области Бибизада Дуйсенбаева на брифинге в Центре общественных коммуникаций.

Фото из архива
Бибизада Дуйсенбаева рассказала, что 21 октября с отравлением поступили семь человек, в том числе двое детей. Троих взрослых госпитализировали в Мангистаускую областную многопрофильную больницу и двоих детей в детскую больницу. В первый же день одного из пострадавших отпустили домой, его состояние было удовлетворительным.

Врачи рассказали о состоянии пострадавших после травли клопов в Актау


- При поступлении в больницу двое взрослых были в состоянии средней тяжести. Ещё один пострадавший мужчина (глава семьи) был госпитализирован в отделение реанимации для стабилизации состояния. Вчера после полного обследования стабилизировали его состояние до средней тяжести и перевели в отделение. Сегодня по желанию пациента он отпущен домой, состояние удовлетворительное. В первый же день одного пострадавшего отпустили сразу домой, состояние у него было удовлетворительное. Позже пострадавшую женщину (маму) тоже отпустили, так как она очень беспокоилась о состоянии детей. Все взрослые наблюдаются на амбулаторном уровне, - рассказала Бибизада Дуйсенбаева.


Бибизада Дуйсенбаева рассказала и состоянии пострадавших детей.

- Двое детей были госпитализированы в областную детскую больницу. Девочка 2015 года рождения была в состоянии средней тяжести, в первый же день она была осмотрена и сейчас проходит наблюдение врачей в соматическом отделении. Мальчик 2017 года был госпитализирован в реанимацию для полного обследования и стабилизации состояния. Вчера состояние ребёнка оставалось ещё средней тяжести, сегодня утром ребёнку стало лучше, сейчас ребёнок уже сам кушает. Сегодня состояние нормализовалось. Его сегодня перевели из реанимации в общее отделение, - сказала Бибизада Дуйсенбаева.


Напомним, двое детей погибли после травли клопов в Актау. Трагический случай произошёл в доме №14 в 7 микрорайоне.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика