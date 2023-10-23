Врачи рассказали о состоянии пострадавших после травли клопов в Актау

- При поступлении в больницу двое взрослых были в состоянии средней тяжести. Ещё один пострадавший мужчина (глава семьи) был госпитализирован в отделение реанимации для стабилизации состояния. Вчера после полного обследования стабилизировали его состояние до средней тяжести и перевели в отделение. Сегодня по желанию пациента он отпущен домой, состояние удовлетворительное. В первый же день одного пострадавшего отпустили сразу домой, состояние у него было удовлетворительное. Позже пострадавшую женщину (маму) тоже отпустили, так как она очень беспокоилась о состоянии детей. Все взрослые наблюдаются на амбулаторном уровне, - рассказала Бибизада Дуйсенбаева.

- Двое детей были госпитализированы в областную детскую больницу. Девочка 2015 года рождения была в состоянии средней тяжести, в первый же день она была осмотрена и сейчас проходит наблюдение врачей в соматическом отделении. Мальчик 2017 года был госпитализирован в реанимацию для полного обследования и стабилизации состояния. Вчера состояние ребёнка оставалось ещё средней тяжести, сегодня утром ребёнку стало лучше, сейчас ребёнок уже сам кушает. Сегодня состояние нормализовалось. Его сегодня перевели из реанимации в общее отделение, - сказала Бибизада Дуйсенбаева.