Для кого устанавливают светофоры в Актау? Мнение водителей

- Если ты стоишь прямо под светофором, то ты не видишь, какой сигнал «горит». Я считаю, что благодаря новым дублирующим светофорам будет гораздо удобнее. Пешеходам также будет проще увидеть, какой сигнал светофора, чем задирать голову, - говорит водитель Ярослав.

- Я, как водитель, не понимаю целесообразности этого светофора. Передо мной один большой светофор, к чему нужен еще дополнительный? К чему лишняя трата средств? Очередное «отмывание» денег? - делится автолюбительница.

Данный светофор, как отмечают водители, установлен некорректно. Он должен быть расположен лицом к пешеходу.

- Установка данных светофоров проводится в целях повышения уровня безопасности на дорогах. Они могут предотвратить ДТП и обеспечить безопасность горожан на дорогах, - отметил Улугбек Тналиев.

По словам опытных водителей, очень часто на перекрестках обзор светофоров ограничен крышей автомобиля.По словам другого водителя Жанатбека, обслуживание и обновление инфраструктуры необходимо, иначе будут проблемы: аварии, жертвы и инвалиды.Автоледи же Ангелина считает иначе.По информации городского акимата, по городу ведутся работы по установке 120 дублирующих светофоров и 150 светофоров на пешеходных переходах. С проводимой работой уже успел ознакомиться аким города Улугбек Тналиев.В общей сложности по городу светофорами регулируются 71 перекресток и 15 пешеходных переходов. Не все из этих объектов оснащены дублирующими светофорами и светофорами для пешеходов. В связи с этим был заключен договор с подрядной организаций для установки дополнительных светофоров на перекрестках и светофоров на пешеходных переходах.Дублирующие светофоры и пешеходные светофоры будут установлены на участках с высокой интенсивностью пешеходного движения в городе.