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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:16

Просмотров: 1082

Для кого устанавливают светофоры в Актау? Мнение водителей

Целесообразна ли установка дополнительных светофоров, мы поинтересовались у местных автовладельцев.

Фото пресс-службы городского акимата
По словам опытных водителей, очень часто на перекрестках обзор светофоров ограничен крышей автомобиля.

- Если ты стоишь прямо под светофором, то ты не видишь, какой сигнал «горит». Я считаю, что благодаря новым дублирующим светофорам будет гораздо удобнее. Пешеходам также будет проще увидеть, какой сигнал светофора, чем задирать голову, - говорит водитель Ярослав.


По словам другого водителя Жанатбека, обслуживание и обновление инфраструктуры необходимо, иначе будут проблемы: аварии, жертвы и инвалиды.

Автоледи же Ангелина считает иначе.

- Я, как водитель, не понимаю целесообразности этого светофора. Передо мной один большой светофор, к чему нужен еще дополнительный? К чему лишняя трата средств? Очередное «отмывание» денег? - делится автолюбительница.


Данный светофор, как отмечают водители, установлен некорректно. Он должен быть расположен лицом к пешеходу.


Для кого устанавливают светофоры в Актау? Мнение водителей


По информации городского акимата, по городу ведутся работы по установке 120 дублирующих светофоров и 150 светофоров на пешеходных переходах. С проводимой работой уже успел ознакомиться аким города Улугбек Тналиев.

Для кого устанавливают светофоры в Актау? Мнение водителей


В общей сложности по городу светофорами регулируются 71 перекресток и 15 пешеходных переходов. Не все из этих объектов оснащены дублирующими светофорами и светофорами для пешеходов. В связи с этим был заключен договор с подрядной организаций для установки дополнительных светофоров на перекрестках и светофоров на пешеходных переходах.

- Установка данных светофоров проводится в целях повышения уровня безопасности на дорогах. Они могут предотвратить ДТП и обеспечить безопасность горожан на дорогах, - отметил Улугбек Тналиев.


Для кого устанавливают светофоры в Актау? Мнение водителей


Дублирующие светофоры и пешеходные светофоры будут установлены на участках с высокой интенсивностью пешеходного движения в городе.

Работы продолжатся до конца ноября.



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Комментарии ( 2 )

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bake (Посетители) Сегодня, 14:08
прошу ещё поставить знаки направления полос с верху или до перекрестка, бывает доехал до перекрестка и только там видишь направление белой краской нанесено на асфальте, перестраиваться уже поздно.
 
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Космос (Посетители) Сегодня, 12:17
Светофоров лишних не бывает!
Хуже, когда их не хватает или работают как попало... Поэтому большая просьба от водителя с 45-летним стажем вождения: приведите все светофоры города к единому алгоритму переключения. А то одни сразу переключаются между сигналами, другие переключаются через "моргание". Желтый в "секундомер" желательно на всех.
 
 

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