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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:40

Просмотров: 723

Известный детский инфекционист из Актау скончалась в России

После продолжительной болезни умерла ветеран труда, заслуженный врач СССР Раиса Оплачко. Свои соболезнования высказали в областном управлении здравоохранения.

Фото областного здравоохранения
В 1961 году Раиса Оплачко окончила Ташкентский медицинский институт по специальности «Педиатрия». По распределению приехала в Шевченко (ныне Актау). Более 30 лет проработала детским инфекционистом в МСЧ-102, из них более 15 лет заведовала инфекционным отделением МСЧ-102. В последние годы работала врачом физиотерапевтом в детской поликлинике.

Известный детский инфекционист из Актау скончалась в России


Как говорят коллеги, она была грамотным специалистом, хорошо знающим и любящим свое дело, отзывчивой к чужой беде, безотказной в работе.

За доблестный труд отмечена грамотами и награждена медалями.

В этот понедельник, 23 октября, стало известно, что после продолжительной болезни в Саратове она скончалась.

Медики региона скорбят об утрате Раисы Оплачко и приносят свои соболезнования родным и близким покойной.

Известный детский инфекционист из Актау скончалась в России



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