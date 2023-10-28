Известный детский инфекционист из Актау скончалась в России

В 1961 году Раиса Оплачко окончила Ташкентский медицинский институт по специальности «Педиатрия». По распределению приехала в Шевченко (ныне Актау). Более 30 лет проработала детским инфекционистом в МСЧ-102, из них более 15 лет заведовала инфекционным отделением МСЧ-102. В последние годы работала врачом физиотерапевтом в детской поликлинике.Как говорят коллеги, она была грамотным специалистом, хорошо знающим и любящим свое дело, отзывчивой к чужой беде, безотказной в работе.За доблестный труд отмечена грамотами и награждена медалями.В этот понедельник, 23 октября, стало известно, что после продолжительной болезни в Саратове она скончалась.Медики региона скорбят об утрате Раисы Оплачко и приносят свои соболезнования родным и близким покойной.