Известный детский инфекционист из Актау скончалась в России

Фото областного здравоохранения
В 1961 году Раиса Оплачко окончила Ташкентский медицинский институт по специальности «Педиатрия». По распределению приехала в Шевченко (ныне Актау). Более 30 лет проработала детским инфекционистом в МСЧ-102, из них более 15 лет заведовала инфекционным отделением МСЧ-102. В последние годы работала врачом физиотерапевтом в детской поликлинике.
Как говорят коллеги, она была грамотным специалистом, хорошо знающим и любящим свое дело, отзывчивой к чужой беде, безотказной в работе.
За доблестный труд отмечена грамотами и награждена медалями.
В этот понедельник, 23 октября, стало известно, что после продолжительной болезни в Саратове она скончалась.
Медики региона скорбят об утрате Раисы Оплачко и приносят свои соболезнования родным и близким покойной.
Как говорят коллеги, она была грамотным специалистом, хорошо знающим и любящим свое дело, отзывчивой к чужой беде, безотказной в работе.
За доблестный труд отмечена грамотами и награждена медалями.
В этот понедельник, 23 октября, стало известно, что после продолжительной болезни в Саратове она скончалась.
Медики региона скорбят об утрате Раисы Оплачко и приносят свои соболезнования родным и близким покойной.
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