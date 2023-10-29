Ограждение у «Осетра» не останавливает отдыхающих в Актау

- Родителям, получается, все равно, что их ребенок лазает по «Осетру», еще и фотографируют. Надо бережнее относиться и так к хлиплым архитектурным формам в городе, - говорит местная жительница Анеля.

По словам местной жительницы Анели, фигура «Осетра» красовалась недолго. С конца прошлого года покрытие стало облезать. В этом году архитектурную форму огородили. Несмотря на это, по нему взбираются и лазают дети. При этом их родители снимают видео и фотографируют их.В отделе ЖКХ заверили, что восстановительными работами в ближайшее время займется ТОО «Алаш констракшн».Напомним, в феврале этого года горожане заявили , что достопримечательность спустя время значительно износилась. Чиновники сообщали, что восстановительные работы будут проведены как только будет определена подрядная организация.