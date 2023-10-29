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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:27

Просмотров: 583

Ограждение у «Осетра» не останавливает отдыхающих в Актау

Молодых родительниц возмутило поведение отдыхающих на набережной, которые небрежно относятся к архитектурному объекту.

Фото предоставила местная жительница Анеля
По словам местной жительницы Анели, фигура «Осетра» красовалась недолго. С конца прошлого года покрытие стало облезать. В этом году архитектурную форму огородили. Несмотря на это, по нему взбираются и лазают дети. При этом их родители снимают видео и фотографируют их.

Ограждение у «Осетра» не останавливает отдыхающих в Актау


- Родителям, получается, все равно, что их ребенок лазает по «Осетру», еще и фотографируют. Надо бережнее относиться и так к хлиплым архитектурным формам в городе, - говорит местная жительница Анеля.


В отделе ЖКХ заверили, что восстановительными работами в ближайшее время займется ТОО «Алаш констракшн».

Напомним, в феврале этого года горожане заявили, что достопримечательность спустя время значительно износилась. Чиновники сообщали, что восстановительные работы будут проведены как только будет определена подрядная организация.



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