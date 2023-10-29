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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:43

Просмотров: 961

Приподнятую «зебру» повредили в Актау

После установки приподнятого пешеходного перехода оторвался один из элементов. Компания, занимающаяся их установкой, сообщила детали.

Фото жителей 9 микрорайона
Приподнятая «зебра» возле дома №4 в 9 микрорайоне была повреждена. В компании объяснили, что один и элементов резиновой плитки оторвался в результате наезда автобуса.

Приподнятую «зебру» повредили в Актау


- Водитель автобуса ехал на большой скорости, выдрав одну из деталей. На сегодня все восстановлено. Таких инцидентов, надеемся, не повторится, - сказали представители компании.


Приподнятую «зебру» повредили в Актау


На сегодня уже завершена установка еще одной приподнятой «зебры» - между школой олимпийского резерва по боксу и сквером Тарасу Шевченко.

Приподнятую «зебру» повредили в Актау


Далее, как говорят рабочие, планируется сделать занижение бордюрного камня, чтобы пешеходные переходы были на одном уровне с тротуарами - для удобства людей в инвалидных колясках.

Приподнятую «зебру» повредили в Актау


Напомним, приподнятые «зебры» планируется установить на восьми загруженных участках дорог.



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Комментарии ( 3 )

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дорожник (Посетители) Сегодня, 18:58
У нас в Крыму такие приподнятые зебры делают из асфальта и как правило помечают знаками и раскрашивают под канарейку

Жить нужно непременно хорошо
 
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  • ЛШП
  • Empro
  • Шевченко 81
  • kolu411
  • 444
 Кинст (Посетители) Сегодня, 18:28
На века делают, как злополучные балюстрады... Наверное думали, что велосипеды будут только ездить, а тут целый многотонный автобус. Оказия, блин....
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • ЛШП
  • Empro
  • kolu411
  • 444
 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 18:04
Надо бы водителю автобуса в суд подать на этих горе установщиков.Перед такой хренью должны стоять знаки ограничения скорости и искусственная неровность.Там ни чего нет, вчера проезжал,сам офигел.
 
 

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