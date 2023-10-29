Приподнятую «зебру» повредили в Актау

- Водитель автобуса ехал на большой скорости, выдрав одну из деталей. На сегодня все восстановлено. Таких инцидентов, надеемся, не повторится, - сказали представители компании.

Приподнятая «зебра» возле дома №4 в 9 микрорайоне была повреждена. В компании объяснили, что один и элементов резиновой плитки оторвался в результате наезда автобуса.На сегодня уже завершена установка еще одной приподнятой «зебры» - между школой олимпийского резерва по боксу и сквером Тарасу Шевченко.Далее, как говорят рабочие, планируется сделать занижение бордюрного камня, чтобы пешеходные переходы были на одном уровне с тротуарами - для удобства людей в инвалидных колясках.Напомним, приподнятые «зебры» планируется установить на восьми загруженных участках дорог.