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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:42

Просмотров: 867

Научно-исследовательский институт Каспийского моря создадут в Казахстане

Министерство водных ресурсов и ирригации РК разработало соответствующий проект постановления о создании некоммерческого акционерного общества «Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря».

Фото из архива
Соответствующее постановление Правительства опубликовали на сайте Министерства водных ресурсов и ирригации РК.

В постановлении говорится о создании некоммерческого акционерного общества «Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря» (далее - НАО) со стопроцентным участием государства в его уставном капитале.

- Основным предметом деятельности НАО определено проведение мониторинга окружающей среды и научно-исследовательских работ в казахстанском секторе Каспийского моря на предмет сохранения и воспроизводства природных ресурсов Каспийского моря, также укрепление сотрудничества научно-исследовательских институтов и организаций прикаспийских государств, - говорится в документе.


Уставной капитал НАО согласно постановлению будет сформирован за счет средств республиканского бюджета в размере 300 000 000 (триста миллионов) тенге.



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Комментарии ( 4 )

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 БО (Посетители) Сегодня, 11:54
Очередная кормушка huh
 
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maksimsh (Посетители) Сегодня, 11:33
Наконец-то научная база будет по Каспию bravo молодцы
 
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 Жанар (Посетители) Сегодня, 11:10
Цитата: Pluto 9701
Единственная цель сего пудрить мозг населению на научной основе, будет отсыл типа " Это же институт сказал" правды все равно не дождемся.

Ещё!, одна "контора" дармоедов появится за счёт бюджета, и будут отписки что им укажут нефтяные - барыги, что и как надо информировать население вокруг Каспия...

Все мы ходим под богом.
 
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 Pluto 9701 (Посетители) Сегодня, 09:50
Что может этот институт? Констатировать факт гибели ихтиофауны, тюленя, морской птицы? Причины общеизвестны - загрязнение северного Каспия продуктами нефтедобычи, а убивать курочку несущую золотые яйца никто не позволит.
Единственная цель сего пудрить мозг населению на научной основе, будет отсыл типа " Это же институт сказал" правды все равно не дождемся.
 
 

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