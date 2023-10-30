Научно-исследовательский институт Каспийского моря создадут в Казахстане

- Основным предметом деятельности НАО определено проведение мониторинга окружающей среды и научно-исследовательских работ в казахстанском секторе Каспийского моря на предмет сохранения и воспроизводства природных ресурсов Каспийского моря, также укрепление сотрудничества научно-исследовательских институтов и организаций прикаспийских государств, - говорится в документе.

Соответствующее постановление Правительства опубликовали на сайте Министерства водных ресурсов и ирригации РК.В постановлении говорится о создании некоммерческого акционерного общества «Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря» (далее - НАО) со стопроцентным участием государства в его уставном капитале.Уставной капитал НАО согласно постановлению будет сформирован за счет средств республиканского бюджета в размере 300 000 000 (триста миллионов) тенге.