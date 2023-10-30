Директор «Маңғыстау жылу, су» избран депутатом

- По итогам выборов депутатом Мангистауского районного маслихата по одномандатному территориальному избирательному округу №10 избран Ерманов Талгат Корганбаевич, 1967 года рождения, директор ГКП «Маңғыстау жылу, су», - сообщили в Мангистауской районной избирательной комиссии.

Как сообщили в Мангистауской районной избирательной комиссии, в выборах участвовали три кандидата.В списки избирателей включены 1292 гражданина. В голосовании приняли участие - 562 избирателя, из них по открепительным удостоверениям – 0 человек, вне помещений для голосования – 30 человек.- за Адырова Амангелди Куанышовича подано 74 голоса избирателей,- за Ерманова Талгата Корганбаевича подано 403 голосов избирателей,- за Кожамбетова Нуркена Темиржановича подано 67 голосов избирателей,- число бюллетеней с отметкой «Против всех» - 10.Всего 29 октября 2023 года в 11 регионах Республики Казахстан - областях Абай, Актюбинская, Алматинская, ВКО, Жамбылская, Жетісу, Карагандинская, Мангистауская, Павлодарская, СКО и г. Алматы, состоялись выборы депутатов маслихатов вместо выбывших в 21 избирательном округе.