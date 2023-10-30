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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 12:14

Просмотров: 63

Директор «Маңғыстау жылу, су» избран депутатом

В 11 регионах Казахстана, включая Мангистаускую область, 29 октября состоялись выборы депутатов маслихатов вместо выбывших. По итогам выборов депутатом Мангистауского районного маслихата по одномандатному территориальному избирательному округу №10 избран Талгат Ерманов, директор ГКП «Маңғыстау жылу, су».

фото с сайта dknews.kz
Как сообщили в Мангистауской районной избирательной комиссии, в выборах участвовали три кандидата.

В списки избирателей включены 1292 гражданина. В голосовании приняли участие - 562 избирателя, из них по открепительным удостоверениям – 0 человек, вне помещений для голосования – 30 человек.

Итоги выборов депутата Мангистауского районного маслихата по одномандатному территориальному избирательному округу№ 10:

- за Адырова Амангелди Куанышовича подано 74 голоса избирателей,

- за Ерманова Талгата Корганбаевича подано 403 голосов избирателей,

- за Кожамбетова Нуркена Темиржановича подано 67 голосов избирателей,

- число бюллетеней с отметкой «Против всех» - 10.

- По итогам выборов депутатом Мангистауского районного маслихата по одномандатному территориальному избирательному округу №10 избран Ерманов Талгат Корганбаевич, 1967 года рождения, директор ГКП «Маңғыстау жылу, су», - сообщили в Мангистауской районной избирательной комиссии.


Всего 29 октября 2023 года в 11 регионах Республики Казахстан - областях Абай, Актюбинская, Алматинская, ВКО, Жамбылская, Жетісу, Карагандинская, Мангистауская, Павлодарская, СКО и г. Алматы, состоялись выборы депутатов маслихатов вместо выбывших в 21 избирательном округе.



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