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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 12:46

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В Жанаозене с начала года зарегистрировано пять случаев ВИЧ-инфекции

Всего в городе зарегистрировано 27 случаев ВИЧ-инфекции. Об этом проинформировала Турган Ургенчбаева, врач-эпидемиолог городского пункта доверия.

Фото из архива Lada.kz
Со слов врача, среди выявленных лиц есть семейные пары, которые ждут ребёнка.

- Все пациенты состоят на диспансерном учёте в Мангистауском областном центре по профилактике ВИЧ-инфекции и получают антиретровирусную терапию. В нашем городе работает Пункт доверия, который оказывает профилактическую помощь населению, - рассказала врач-эпидемиолог.


По данным Амиры Тулемисовой, врача-фтизиатра, с начала года в области выявлено 45 человек с ВИЧ. На учете состоят 383 человека. К слову, в прошлом году на учет были взяты 348 человек.

Врачи напомнили: каждый гражданин РК может бесплатно пройти обследование на ВИЧ-инфекцию, чтобы узнать свой иммунный статус. Для этого необходимо обратиться в центр по борьбе со СПИДом.



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