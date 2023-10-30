В Жанаозене с начала года зарегистрировано пять случаев ВИЧ-инфекции

- Все пациенты состоят на диспансерном учёте в Мангистауском областном центре по профилактике ВИЧ-инфекции и получают антиретровирусную терапию. В нашем городе работает Пункт доверия, который оказывает профилактическую помощь населению, - рассказала врач-эпидемиолог.

Со слов врача, среди выявленных лиц есть семейные пары, которые ждут ребёнка.По данным Амиры Тулемисовой, врача-фтизиатра, с начала года в области выявлено 45 человек с ВИЧ. На учете состоят 383 человека. К слову, в прошлом году на учет были взяты 348 человек.Врачи напомнили: каждый гражданин РК может бесплатно пройти обследование на ВИЧ-инфекцию, чтобы узнать свой иммунный статус. Для этого необходимо обратиться в центр по борьбе со СПИДом.