Пострадавшего после травли клопов ребёнка выписали из больницы в Актау

Иллюстративное фото из архива lada.kz
После травли клопов в доме №25 в 3А микрорайоне пострадали пять человек, трое из которых дети. Двоих детей после осмотра врачей сразу отпустили домой, а третьего госпитализировали в отделение педиатрии. Его состояние оценивалось как стабильно тяжёлое.
В областной детской больнице рассказали, что сегодня, 31 октября, ребёнка выписали из больницы.
Напомним, 26 октября в результате травли клопов пострадали двое взрослых и трое детей.
А несколькими днями ранее двое детей погибли после травли клопов в доме №14 в 7 микрорайоне. Позднее стало известно, что детей выписали, их состояние удалось стабилизировать.
В областной детской больнице рассказали, что сегодня, 31 октября, ребёнка выписали из больницы.
Напомним, 26 октября в результате травли клопов пострадали двое взрослых и трое детей.
А несколькими днями ранее двое детей погибли после травли клопов в доме №14 в 7 микрорайоне. Позднее стало известно, что детей выписали, их состояние удалось стабилизировать.
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