Расследование гибели детей от травли насекомых прокурор Мангистау взял под личный контроль

Иллюстративное фото из архива lada.kz
В прокуратуре Мангистауской области высказались по поводу двух случаев нарушения требований санитарных норм проведения дезинсекции, произошедших в Актау 21 и 27 октября. В первом случае инцидент привёл к гибели двух детей в возрасте до трёх лет, и в данный момент по нему ведётся досудебное расследование.
По словам прокурора области Руфата Куттукова, расследование этих уголовных дел взято на его личный контроль.
Прокурор подчеркнул, что в случае выявления специфических запахов и появления симптомов отравления необходимо немедленно покинуть помещение и обратиться по номеру «112».
Напомним, 21 октября двое детей погибли после травли клопов в Актау.
Спустя несколько дней, 26 октября, двое взрослых и трое детей пострадали из-за травли клопов в Актау.
По словам прокурора области Руфата Куттукова, расследование этих уголовных дел взято на его личный контроль.
- К большому сожалению, на территории нашей области фиксируются такие факты как в прошлом, так и в этом году. Хуже всего, то что от безответственных действий взрослых пострадали дети. Самостоятельная дезинсекция может быть опасной, если не соблюдаются соответствующие меры предосторожности, - отметил прокурор региона.
Прокурор подчеркнул, что в случае выявления специфических запахов и появления симптомов отравления необходимо немедленно покинуть помещение и обратиться по номеру «112».
- Согласно закону Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» деятельность в сфере оборота ядовитых веществ относится к лицензируемым видам деятельности. За реализацию дезинсекционных средств без лицензии предусмотрена административная ответственность по статье 463 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», а в случаях отравления людей либо смерти двух и более лиц уголовная ответственность по статье 304 Уголовного кодекса, где предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. Будем придерживаться принципа неотвратимости наказания, - подытожил Руфат Куттуков.
Напомним, 21 октября двое детей погибли после травли клопов в Актау.
Спустя несколько дней, 26 октября, двое взрослых и трое детей пострадали из-за травли клопов в Актау.