Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 31 Октября
+14...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 469.67 KZT
  • €1 = 501.09 KZT
  • 1 RUB = 5.11 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 18:04

Просмотров: 119

Расследование гибели детей от травли насекомых прокурор Мангистау взял под личный контроль

Прокурор Мангистауской области Руфат Куттуков заявил, что в случаях отравления людей либо смерти двух и более лиц нарушителю грозит уголовная ответственность, которая предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.

Иллюстративное фото из архива lada.kz
В прокуратуре Мангистауской области высказались по поводу двух случаев нарушения требований санитарных норм проведения дезинсекции, произошедших в Актау 21 и 27 октября. В первом случае инцидент привёл к гибели двух детей в возрасте до трёх лет, и в данный момент по нему ведётся досудебное расследование.

По словам прокурора области Руфата Куттукова, расследование этих уголовных дел взято на его личный контроль.

- К большому сожалению, на территории нашей области фиксируются такие факты как в прошлом, так и в этом году. Хуже всего, то что от безответственных действий взрослых пострадали дети. Самостоятельная дезинсекция может быть опасной, если не соблюдаются соответствующие меры предосторожности, - отметил прокурор региона.


Прокурор подчеркнул, что в случае выявления специфических запахов и появления симптомов отравления необходимо немедленно покинуть помещение и обратиться по номеру «112».

- Согласно закону Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» деятельность в сфере оборота ядовитых веществ относится к лицензируемым видам деятельности. За реализацию дезинсекционных средств без лицензии предусмотрена административная ответственность по статье 463 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», а в случаях отравления людей либо смерти двух и более лиц уголовная ответственность по статье 304 Уголовного кодекса, где предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. Будем придерживаться принципа неотвратимости наказания, - подытожил Руфат Куттуков.


Напомним, 21 октября двое детей погибли после травли клопов в Актау.

Спустя несколько дней, 26 октября, двое взрослых и трое детей пострадали из-за травли клопов в Актау.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
PUZIK (Посетители) Сегодня, 18:17
А толк какой. Эту тварь которая погубила двух деток сразу не посадят а дадут отсрочку так как сама воспитывает двоих. Тут нужно законы менять что бы таких сразу сажали без всяких отсрочек,пускай отдают детей родственникам если таких нету то в дом малютку а их сажать и надолго
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика