Расследование гибели детей от травли насекомых прокурор Мангистау взял под личный контроль

- К большому сожалению, на территории нашей области фиксируются такие факты как в прошлом, так и в этом году. Хуже всего, то что от безответственных действий взрослых пострадали дети. Самостоятельная дезинсекция может быть опасной, если не соблюдаются соответствующие меры предосторожности, - отметил прокурор региона.

- Согласно закону Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» деятельность в сфере оборота ядовитых веществ относится к лицензируемым видам деятельности. За реализацию дезинсекционных средств без лицензии предусмотрена административная ответственность по статье 463 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», а в случаях отравления людей либо смерти двух и более лиц уголовная ответственность по статье 304 Уголовного кодекса, где предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. Будем придерживаться принципа неотвратимости наказания, - подытожил Руфат Куттуков.