От какого средства для дезинфекции пострадали дети в Актау

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Главный санврач страны Айжан Есмагамбетова, как передаёт Zakon.kz, на брифинге в службе центральных коммуникаций рассказала о препарате, который использовали при травле клопов, приведшей к пяти пострадавшим, среди которых трое – дети.
Айжан Есмагамбетова напомнила, что в связи с участившимися случаями использования небезопасных средств для дезинсекции вводится лицензирование этой деятельности.
Вице-министр здравоохранения уточнила, что данная норма вступает в силу с 1 июля 2024 года. Согласно ей, в Кодексе об административных правонарушениях теперь предусмотрена ответственность за осуществление безлицензионной деятельности.
Напомним, расследование гибели детей от травли насекомых прокурор Мангистау взял под личный контроль.
- Было использовано средство для дезинсекции, которое вообще используется в сельском хозяйстве, и его категорически нельзя применять в жилых домах. Соответственно, использование этого средства по вентиляции привело к тому, что соседи с верхнего этажа отравились, - пояснила главный санврач страны.
Айжан Есмагамбетова напомнила, что в связи с участившимися случаями использования небезопасных средств для дезинсекции вводится лицензирование этой деятельности.
- Действительно, вводится лицензирование этой деятельности. Хочу отметить, что до 2007 года вообще эта деятельность лицензировалась. С 2007 года лицензирование было отменено. Но вот теперь, учитывая последние несколько лет, когда ежегодно регистрировались такие случаи отравления, мы в рамках закона «О биобезопасности» ввели эту норму, - отметила Айжан Есмагамбетова.
Вице-министр здравоохранения уточнила, что данная норма вступает в силу с 1 июля 2024 года. Согласно ей, в Кодексе об административных правонарушениях теперь предусмотрена ответственность за осуществление безлицензионной деятельности.
- Ответственность разделяется в зависимости от того, кому предъявляются, так скажем, эти требования. Если это физические лица, то это 15 МРП. Если это субъекты малого предпринимательства – 45, среднего – 80 и так далее по возрастающей, самое большое – это субъекты крупного предпринимательства – 150. То есть осуществление этой деятельности без лицензии несёт административную ответственность. Будем устанавливать безопасность, - подытожила Айжан Есмагамбетова.
Напомним, расследование гибели детей от травли насекомых прокурор Мангистау взял под личный контроль.
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