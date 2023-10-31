От какого средства для дезинфекции пострадали дети в Актау

- Было использовано средство для дезинсекции, которое вообще используется в сельском хозяйстве, и его категорически нельзя применять в жилых домах. Соответственно, использование этого средства по вентиляции привело к тому, что соседи с верхнего этажа отравились, - пояснила главный санврач страны.

- Действительно, вводится лицензирование этой деятельности. Хочу отметить, что до 2007 года вообще эта деятельность лицензировалась. С 2007 года лицензирование было отменено. Но вот теперь, учитывая последние несколько лет, когда ежегодно регистрировались такие случаи отравления, мы в рамках закона «О биобезопасности» ввели эту норму, - отметила Айжан Есмагамбетова.

- Ответственность разделяется в зависимости от того, кому предъявляются, так скажем, эти требования. Если это физические лица, то это 15 МРП. Если это субъекты малого предпринимательства – 45, среднего – 80 и так далее по возрастающей, самое большое – это субъекты крупного предпринимательства – 150. То есть осуществление этой деятельности без лицензии несёт административную ответственность. Будем устанавливать безопасность, - подытожила Айжан Есмагамбетова.