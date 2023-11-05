Чуть не попала в ДТП: нарушителя «оформили» в Актау

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По информации департамента полиции региона, на водителя Toyota Fortuner составлен административный протокол по части 1 статьи 601 КоАП РК (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями настоящей главы). Это влечёт штраф в размере трех МРП, то есть 10 350 тенге.
Напомним, видеозапись с нарушением предоставила местная автовладелица.
Напомним, видеозапись с нарушением предоставила местная автовладелица.
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