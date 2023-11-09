Фонд поддержки для бездомных животных «Шанс» приглашает жителей Актау на субботник

- Если вы любите животных, приходите в «Шанс», берите с собой друзей. Посмотрите, как живут животные, пообщайтесь с ними поближе, и, возможно, вы решите взять кого-то к себе. Если у вас нет возможности содержать животное дома, станьте его куратором: помогайте финансово в его содержании, приезжайте проведать своего подопечного в любое время, привозите лакомства, ходите с ним на прогулки, - отметила Ирина Болатова, руководитель общественной организации «Шанс».

Субботник состоится в ближайший выходной – 11 ноября в 12:00. «Шанс» приглашает всех желающих помочь сотрудникам центра в уборке территории и вольеров.Сейчас в «Шансе» живут больше 300 бездомных собак. Все они содержатся только за счёт пожертвований неравнодушных людей.Желающих прийти и помочь с уборкой волонтеры просят взять с собой перчатки и рабочую одежду. А тех, кто хочет порадовать и угостить животных, захватить с собой лакомства для собак и кошек.Также «Шансу» всегда нужны:- Сухие корма для собак;- Крупы (рис, гречка, овсянка);- Мясные обрезки.О том, с какими трудностями сталкиваются бездомные четвероногие в репортаже Lada.kz ранее рассказывали волонтеры, зоозащитники и ветеринары. Как власти региона намерены решать проблему приютов для кошек и собак, читайте здесь.