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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 13:36

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Фонд поддержки для бездомных животных «Шанс» приглашает жителей Актау на субботник

Центр временной передержки бездомных животных приглашает жителей Актау на уборку территории. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте приюта «Шанс».

Фото автора
Субботник состоится в ближайший выходной – 11 ноября в 12:00. «Шанс» приглашает всех желающих помочь сотрудникам центра в уборке территории и вольеров.

Сейчас в «Шансе» живут больше 300 бездомных собак. Все они содержатся только за счёт пожертвований неравнодушных людей.

- Если вы любите животных, приходите в «Шанс», берите с собой друзей. Посмотрите, как живут животные, пообщайтесь с ними поближе, и, возможно, вы решите взять кого-то к себе. Если у вас нет возможности содержать животное дома, станьте его куратором: помогайте финансово в его содержании, приезжайте проведать своего подопечного в любое время, привозите лакомства, ходите с ним на прогулки, - отметила Ирина Болатова, руководитель общественной организации «Шанс».


Желающих прийти и помочь с уборкой волонтеры просят взять с собой перчатки и рабочую одежду. А тех, кто хочет порадовать и угостить животных, захватить с собой лакомства для собак и кошек.



Также «Шансу» всегда нужны:

- Сухие корма для собак;
- Крупы (рис, гречка, овсянка);
- Мясные обрезки.

Дополнительную информацию можно уточнить по номеру: 8 701 475 5549.

О том, с какими трудностями сталкиваются бездомные четвероногие в репортаже Lada.kz ранее рассказывали волонтеры, зоозащитники и ветеринары. Как власти региона намерены решать проблему приютов для кошек и собак, читайте здесь.



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