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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:14

Просмотров: 1114

Как решился вопрос с опасной стройкой в Актау

О действиях в отношении застройщика сообщили в отделе архитектуры городского акимата.

Фото жителей 11 микрорайона
По словам чиновников, с застройщиком на объекте перед домом 7 в 11 микрорайоне, были проведены переговоры.

Предпринимателя попросили обезопасить пешеходную зону.

Как решился вопрос с опасной стройкой в Актау


Застройщик, в свою очередь, оборудовал козырек над пешеходной зоной, посчитав это вполне достаточным.

Как решился вопрос с опасной стройкой в Актау


Напомним, о нарушении техники безопасности на стройке перед домом №7 заявили жители.

Ранее люди возмутились реконструкцией двухэтажного здания напротив дома №7, которая выросла в сооружение высотки.



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Комментарии ( 1 )

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 fox1167 (Посетители) Сегодня, 16:24
Застройщик оборудовал козырек над пешеходной зоной, посчитав это вполне достаточным.

Серьёзно? И фсё? Может тогда он на себе докажет безопасность этой конструкции? Пусть встанет с кем-нибудь из отдела архитектуры городского акимата (раз они согласны с застройщиком) под этим козырьком и кто-нибудь из рабочих скинет вниз кирпичный блок! Там как-раз понадобится многомиллионная туалетная бумага из акимата,про которую писали тут на Ладе
 
 

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