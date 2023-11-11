Как решился вопрос с опасной стройкой в Актау

Фото жителей 11 микрорайона
По словам чиновников, с застройщиком на объекте перед домом 7 в 11 микрорайоне, были проведены переговоры.
Предпринимателя попросили обезопасить пешеходную зону.
Застройщик, в свою очередь, оборудовал козырек над пешеходной зоной, посчитав это вполне достаточным.
Напомним, о нарушении техники безопасности на стройке перед домом №7 заявили жители.
Ранее люди возмутились реконструкцией двухэтажного здания напротив дома №7, которая выросла в сооружение высотки.
Предпринимателя попросили обезопасить пешеходную зону.
Застройщик, в свою очередь, оборудовал козырек над пешеходной зоной, посчитав это вполне достаточным.
Напомним, о нарушении техники безопасности на стройке перед домом №7 заявили жители.
Ранее люди возмутились реконструкцией двухэтажного здания напротив дома №7, которая выросла в сооружение высотки.