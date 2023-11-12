Укладка асфальта возмутила жителей Актау

- Без битума, прямиком на песок. Бордюры где-то цементом укрепили, а где-то просто землей присыпали. И теперь по ним едет каток и разрушает. Часть бордюров раздавил погрузчик, - возмущаются жители.

- Работы по заливке битума проводятся не гудронатором, так как эта техника туда не помещается. Специалисты проводят работу другими инструментами, - уточнили чиновники.