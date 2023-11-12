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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:06

Просмотров: 660

Укладка асфальта возмутила жителей Актау

Спустя четыре месяца после замены трубопровода перед домом №20 в 11 микрорайоне люди дождались восстановительные работы. Как уверяют жители, укладка асфальта проводится без битума - раствор похож на горячую черную воду из-под крана. В отделе ЖКХ заявили обратное.

Фото жителей дома №20 в 11 микрорайоне
По словам жителей, на тротуарных дорожках около домов №21, №22 и №23 проводится укладка асфальта. При этом проливка основания пешеходного участка битумом не проводится. Поливается лишь массой, напоминающей горячую воду черного цвета из-под крана.

Укладка асфальта возмутила жителей Актау


- Без битума, прямиком на песок. Бордюры где-то цементом укрепили, а где-то просто землей присыпали. И теперь по ним едет каток и разрушает. Часть бордюров раздавил погрузчик, - возмущаются жители.


Укладка асфальта возмутила жителей Актау

Укладка асфальта возмутила жителей Актау

Укладка асфальта возмутила жителей Актау


В отделе ЖКХ заверили, что в работе по укладке асфальтного покрытия соблюдены все технические условия. При асфальтирования данного тротуара битум используется.

- Работы по заливке битума проводятся не гудронатором, так как эта техника туда не помещается. Специалисты проводят работу другими инструментами, - уточнили чиновники.


Напомним, после двор в 11 микрорайоне после замены трубопровода в августе этого года выглядел как «после взрыва».

Спустя два месяца по окончании работ по замене магистрального трубопровода работники «КЖСА» до сих пор не заасфальтировали и не благоустроили территорию.



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Комментарии ( 1 )

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 Карусель (Посетители) Сегодня, 11:18
-Видишь суслика?
-Нет
-А он есть!!!
Так же и тут,люди всё видят,а их уверяют что это не так.Идут по принципу:Люди дураки,а мы псевдоспецы
 
 

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