Укладка асфальта возмутила жителей Актау

Фото жителей дома №20 в 11 микрорайоне
По словам жителей, на тротуарных дорожках около домов №21, №22 и №23 проводится укладка асфальта. При этом проливка основания пешеходного участка битумом не проводится. Поливается лишь массой, напоминающей горячую воду черного цвета из-под крана.
В отделе ЖКХ заверили, что в работе по укладке асфальтного покрытия соблюдены все технические условия. При асфальтирования данного тротуара битум используется.
Напомним, после двор в 11 микрорайоне после замены трубопровода в августе этого года выглядел как «после взрыва».
Спустя два месяца по окончании работ по замене магистрального трубопровода работники «КЖСА» до сих пор не заасфальтировали и не благоустроили территорию.
- Без битума, прямиком на песок. Бордюры где-то цементом укрепили, а где-то просто землей присыпали. И теперь по ним едет каток и разрушает. Часть бордюров раздавил погрузчик, - возмущаются жители.
В отделе ЖКХ заверили, что в работе по укладке асфальтного покрытия соблюдены все технические условия. При асфальтирования данного тротуара битум используется.
- Работы по заливке битума проводятся не гудронатором, так как эта техника туда не помещается. Специалисты проводят работу другими инструментами, - уточнили чиновники.
Напомним, после двор в 11 микрорайоне после замены трубопровода в августе этого года выглядел как «после взрыва».
Спустя два месяца по окончании работ по замене магистрального трубопровода работники «КЖСА» до сих пор не заасфальтировали и не благоустроили территорию.