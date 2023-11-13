Уволенного учителя школы №1 в Актау восстановили в должности

- По данному вопросу при отделе образования по городу была создана комиссия и по итогам проверки принято решение о восстановлении педагога в работе. Сегодня утром учителю вручили уведомление о выходе на работу. С сегодняшнего дня учитель приступит к своим обязанностям, - сообщили в отделе образования Актау.



- В настоящее время директор школы находится в отпуске. Как только он выйдет, у него возьмут объяснительную для того, чтобы выяснить все обстоятельства увольнения учителя. Далее комиссией будут приняты решения в отношении директора учебного заведения, – сообщили в пресс-службе отдела образования.

- Уведомление об аннулировании Приказа об увольнении мне вручили, - отметила Наталья Дроздова.