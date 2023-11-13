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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:45

Просмотров: 831

Уволенного учителя школы №1 в Актау восстановили в должности

Сегодня, 13 ноября 2023 года, в отделе образования Актау уволенному учителю биологии Наталье Дроздовой вручили уведомление о восстановлении на работу. Об этом сообщили в пресс-службе отдела образования.

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По данным городского отдела образования, уволенному учителю биологии Наталье Дроздовой вручили уведомлении о восстановлении на работу.

- По данному вопросу при отделе образования по городу была создана комиссия и по итогам проверки принято решение о восстановлении педагога в работе. Сегодня утром учителю вручили уведомление о выходе на работу. С сегодняшнего дня учитель приступит к своим обязанностям, - сообщили в отделе образования Актау.

Также в отделе образования сообщили, что с директора школы №1 намерены взять объяснительную, чтобы выяснить все обстоятельства увольнения учителя биологии.

- В настоящее время директор школы находится в отпуске. Как только он выйдет, у него возьмут объяснительную для того, чтобы выяснить все обстоятельства увольнения учителя. Далее комиссией будут приняты решения в отношении директора учебного заведения, – сообщили в пресс-службе отдела образования.


Журналист Lada.kz связался с уволенным учителем Натальей Дроздовой. Она, в свою очередь, подтвердила слова отдела образования.

- Уведомление об аннулировании Приказа об увольнении мне вручили, - отметила Наталья Дроздова.


Напомним, скандалом обернулось увольнение учителя школы №1 в Актау. Внезапное увольнение учителя в школе №1 посреди учебного процесса вызвало возмущение у родителей, которые обратились в редакцию Lada.kz. По их мнению, педагог была образцовым и уходить не собиралась, поэтому новость шокировала и их самих, и учеников. Учитель биологии Наталья Дроздова рассказала журналисту нашего издания, что стало причиной увольнения. В городском отделе образования сообщили, что Приказ об увольнении отменен и принято решение о восстановлении в работе педагога.

10 ноября родители учеников школы №1 и сама преподаватель биологии Наталья Дроздова вновь обратились в редакцию Lada.kz. Они сообщили, что администрация школы до сих пор не уведомила учителя об отмене Приказа об увольнении и возвращении на рабочее место. В самой администрации школы отказались комментировать ситуацию.

Учителя школы №1 в Актау написали коллективное письмо в поддержку уволенной Натальи Дроздовой.

Преподаватели биологии города также выразили возмущение по поводу несправедливого увольнения учителя.



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Комментарии ( 3 )

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Sembay (Посетители) Сегодня, 14:09
А где попечительский совет школы, которого быстро избрали после разгона старого ПС, который четко все контролировал в школе?
Гнать надо этого директора вместе с главным бухгалтером druzhba ! Только и слышим одни негативы в адрес этой пары. Незаконное увольнение преподавателя тоже проделки директора.
 
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  • ЁмоЁ
  • Sembay
 PUZIK (Посетители) Сегодня, 13:47
В данной ситуации был заинтересован сам Директор так как ему не указ что до этого гос органы дали поручения о восстановлении учителя в должности. Как запахло жареным Директор сразу же ушёл отпуск. Нужно сменить Директора а то у меня такое ощущение что он не даст нормально работать учителю и будет ставить палки в колеса. Пускай учителя поднимут вопрос о переизбрании нового Директора и начнут собирать подписи
 
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  • Око
  • babe
  • ЁмоЁ
 Космос (Посетители) Сегодня, 13:16
- В настоящее время директор школы находится в отпуске. Как только он выйдет, у него возьмут объяснительную для того, чтобы выяснить все обстоятельства увольнения учителя. Далее комиссией будут приняты решения в отношении директора учебного заведения, – сообщили в пресс-службе отдела образования.

Зачем его ждать! Если директор в отпуске и эта мерзкая история случилась без него, что Отдел образования хочет прочитать в его объяснительной??? Как он провёл отпуск?
Ведь ясно было сказано, что булингом занимаются бухгалтер школы и лицо исполняющее обязанности директора. К этим фигурантам у Отдела образования нет вопросов? Почему о них умалчивается?
 
 

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