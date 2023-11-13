Уволенного учителя школы №1 в Актау восстановили в должности

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По данным городского отдела образования, уволенному учителю биологии Наталье Дроздовой вручили уведомлении о восстановлении на работу.
Также в отделе образования сообщили, что с директора школы №1 намерены взять объяснительную, чтобы выяснить все обстоятельства увольнения учителя биологии.
Журналист Lada.kz связался с уволенным учителем Натальей Дроздовой. Она, в свою очередь, подтвердила слова отдела образования.
Напомним, скандалом обернулось увольнение учителя школы №1 в Актау. Внезапное увольнение учителя в школе №1 посреди учебного процесса вызвало возмущение у родителей, которые обратились в редакцию Lada.kz. По их мнению, педагог была образцовым и уходить не собиралась, поэтому новость шокировала и их самих, и учеников. Учитель биологии Наталья Дроздова рассказала журналисту нашего издания, что стало причиной увольнения. В городском отделе образования сообщили, что Приказ об увольнении отменен и принято решение о восстановлении в работе педагога.
10 ноября родители учеников школы №1 и сама преподаватель биологии Наталья Дроздова вновь обратились в редакцию Lada.kz. Они сообщили, что администрация школы до сих пор не уведомила учителя об отмене Приказа об увольнении и возвращении на рабочее место. В самой администрации школы отказались комментировать ситуацию.
Учителя школы №1 в Актау написали коллективное письмо в поддержку уволенной Натальи Дроздовой.
Преподаватели биологии города также выразили возмущение по поводу несправедливого увольнения учителя.
- По данному вопросу при отделе образования по городу была создана комиссия и по итогам проверки принято решение о восстановлении педагога в работе. Сегодня утром учителю вручили уведомление о выходе на работу. С сегодняшнего дня учитель приступит к своим обязанностям, - сообщили в отделе образования Актау.
Также в отделе образования сообщили, что с директора школы №1 намерены взять объяснительную, чтобы выяснить все обстоятельства увольнения учителя биологии.
- В настоящее время директор школы находится в отпуске. Как только он выйдет, у него возьмут объяснительную для того, чтобы выяснить все обстоятельства увольнения учителя. Далее комиссией будут приняты решения в отношении директора учебного заведения, – сообщили в пресс-службе отдела образования.
Журналист Lada.kz связался с уволенным учителем Натальей Дроздовой. Она, в свою очередь, подтвердила слова отдела образования.
- Уведомление об аннулировании Приказа об увольнении мне вручили, - отметила Наталья Дроздова.
Напомним, скандалом обернулось увольнение учителя школы №1 в Актау. Внезапное увольнение учителя в школе №1 посреди учебного процесса вызвало возмущение у родителей, которые обратились в редакцию Lada.kz. По их мнению, педагог была образцовым и уходить не собиралась, поэтому новость шокировала и их самих, и учеников. Учитель биологии Наталья Дроздова рассказала журналисту нашего издания, что стало причиной увольнения. В городском отделе образования сообщили, что Приказ об увольнении отменен и принято решение о восстановлении в работе педагога.
10 ноября родители учеников школы №1 и сама преподаватель биологии Наталья Дроздова вновь обратились в редакцию Lada.kz. Они сообщили, что администрация школы до сих пор не уведомила учителя об отмене Приказа об увольнении и возвращении на рабочее место. В самой администрации школы отказались комментировать ситуацию.
Учителя школы №1 в Актау написали коллективное письмо в поддержку уволенной Натальи Дроздовой.
Преподаватели биологии города также выразили возмущение по поводу несправедливого увольнения учителя.