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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 10:43

Просмотров: 195

На новогоднее оформление Актау выделили почти 30 миллионов тенге

В Актау состоялся конкурс на новогоднее оформление города. Сумма тендера составила 29 миллионов 946 тысяч 785 тенге. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.

Фото из архива Lada.kz
В технической спецификации конкурса говорится, что в этом году две 15-метровые праздничные ёлки будут установлены в двух местах города: на набережной в 15 микрорайоне и на площади «Ынтымак». Также подрядчик должен будет украсить гирляндами кустарники и установить малые архитектурные формы для фотозоны.

На новогоднее оформление Актау выделили почти 30 миллионов тенге

На новогоднее оформление Актау выделили почти 30 миллионов тенге


Монтаж праздничных конструкций подрядчик должен будет произвести в период с 10 до 20 декабря, а демонтаж праздничных украшений - 15 января 2024 года.

Победителем конкурса стало Товарищество с ограниченной ответственностью «AES-company».



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Комментарии ( 1 )

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Placida (Посетители) Сегодня, 10:59
С нетерпением ждем красоту новогоднюю!
 
 

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