На новогоднее оформление Актау выделили почти 30 миллионов тенге

В технической спецификации конкурса говорится, что в этом году две 15-метровые праздничные ёлки будут установлены в двух местах города: на набережной в 15 микрорайоне и на площади «Ынтымак». Также подрядчик должен будет украсить гирляндами кустарники и установить малые архитектурные формы для фотозоны.Монтаж праздничных конструкций подрядчик должен будет произвести в период с 10 до 20 декабря, а демонтаж праздничных украшений - 15 января 2024 года.Победителем конкурса стало Товарищество с ограниченной ответственностью «AES-company».