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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 16:35

Просмотров: 1126

Подозреваемый в терроризме уроженец Мангистау экстрадирован из Болгарии

Сотрудниками Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности, Интерпола МВД при содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан из Болгарии экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за участие в деятельности террористической группы. По Телеграмм-канала данным РПУ «Данк», возвращённый на Родину казахстанец является уроженцем Мангистауской области.

Кадр из видео
В генеральной прокуратуре сообщили, что мужчина подозревается в том, что будучи сторонником радикального религиозного течения, в 2015 году выехал на территорию Сирийской Арабской Республики, где вступил в одну из террористических группировок. В этой связи в отношении него ранее было начато досудебное расследование, и он объявлен в международный розыск.

- В мае текущего года его задержали на территории Болгарии. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор г.Астаны. Экстрадиция фигуранта стала возможной благодаря наличию двустороннего договора с болгарской стороной о выдаче лиц от 14 ноября 2014 года, - сообщает генеральная прокуратура.


По данным Телеграмм-канала РПУ «Данк», мужчина 1963 года рождения является уроженцем Мангистауской области.

- За инкриминируемое ему преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет с конфискацией имущества, - сообщили в генеральной прокуратуре Казахстана.





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