Подозреваемый в терроризме уроженец Мангистау экстрадирован из Болгарии

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В генеральной прокуратуре сообщили, что мужчина подозревается в том, что будучи сторонником радикального религиозного течения, в 2015 году выехал на территорию Сирийской Арабской Республики, где вступил в одну из террористических группировок. В этой связи в отношении него ранее было начато досудебное расследование, и он объявлен в международный розыск.
По данным Телеграмм-канала РПУ «Данк», мужчина 1963 года рождения является уроженцем Мангистауской области.
- В мае текущего года его задержали на территории Болгарии. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор г.Астаны. Экстрадиция фигуранта стала возможной благодаря наличию двустороннего договора с болгарской стороной о выдаче лиц от 14 ноября 2014 года, - сообщает генеральная прокуратура.
По данным Телеграмм-канала РПУ «Данк», мужчина 1963 года рождения является уроженцем Мангистауской области.
- За инкриминируемое ему преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет с конфискацией имущества, - сообщили в генеральной прокуратуре Казахстана.
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