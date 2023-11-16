Подозреваемый в терроризме уроженец Мангистау экстрадирован из Болгарии

- В мае текущего года его задержали на территории Болгарии. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор г.Астаны. Экстрадиция фигуранта стала возможной благодаря наличию двустороннего договора с болгарской стороной о выдаче лиц от 14 ноября 2014 года, - сообщает генеральная прокуратура.

- За инкриминируемое ему преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет с конфискацией имущества, - сообщили в генеральной прокуратуре Казахстана.