Персоналу и врачам клиники «Сенім» в Актау задолжали 76 миллионов тенге

- По результатам рассмотрения акта надзора работодатель привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 87 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, с наложением штрафа в размере 100 МРП, - сообщили в областной прокуратуре.



На основании выявленных нарушений прокуратурой города было направлено представление в управление госинспекции труда с требованием устранить нарушения.Задолженность по заработной плате полностью погашена, тем самым восстановлены конституционные права работников, добавили в надзорном ведомстве.