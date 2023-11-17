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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 13:36

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Персоналу и врачам клиники «Сенім» в Актау задолжали 76 миллионов тенге

Прокуратура города Актау провела анализ, который выявил нарушения трудового законодательства в медицинской клинике «Сенім»». Согласно результатам проверки, 287 работникам клиники не выплачена заработная плата за два месяца, общая сумма задолженности превысила 76 миллионов тенге. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Мангистауской области.

Фото: Pixabay
На основании выявленных нарушений прокуратурой города было направлено представление в управление госинспекции труда с требованием устранить нарушения.

- По результатам рассмотрения акта надзора работодатель привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 87 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, с наложением штрафа в размере 100 МРП, - сообщили в областной прокуратуре.

Задолженность по заработной плате полностью погашена, тем самым восстановлены конституционные права работников, добавили в надзорном ведомстве.



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