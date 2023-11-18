Туалет на набережной Актау не работает: Что ответили чиновники

- Туристы закончились, пора, видимо, и закрывать туалеты. Пришлось отводить детей в кусты. Ещё и прятаться приходится от камер, а то ещё оштрафуют, - возмущается он.

- Увидев закрытый туалет, жители могут позвонить в обслуживающую компанию Общественного объединения инвалидов «Центр адаптации Əділет», - сообщили в акимате.

С жалобой обратился местный житель Бексултан, который прогуливался вечером 17 ноября на набережной со своей семьёй, и не смог попасть в туалет.Обслуживающая общественные туалеты компания сообщила городскому отделу ЖКХ, что данный санузел закрыт по техническим причинам. О дате начала и окончании работ, к сожалению, не сообщается.