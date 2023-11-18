Туалет на набережной Актау не работает: Что ответили чиновники

Фото местных жителей
С жалобой обратился местный житель Бексултан, который прогуливался вечером 17 ноября на набережной со своей семьёй, и не смог попасть в туалет.
Обслуживающая общественные туалеты компания сообщила городскому отделу ЖКХ, что данный санузел закрыт по техническим причинам. О дате начала и окончании работ, к сожалению, не сообщается.
Общественное объединение инвалидов «Центр адаптации Əділет»: 8(777)550-55-44, 8(701)550-55-44.
- Туристы закончились, пора, видимо, и закрывать туалеты. Пришлось отводить детей в кусты. Ещё и прятаться приходится от камер, а то ещё оштрафуют, - возмущается он.
Обслуживающая общественные туалеты компания сообщила городскому отделу ЖКХ, что данный санузел закрыт по техническим причинам. О дате начала и окончании работ, к сожалению, не сообщается.
- Увидев закрытый туалет, жители могут позвонить в обслуживающую компанию Общественного объединения инвалидов «Центр адаптации Əділет», - сообщили в акимате.
Общественное объединение инвалидов «Центр адаптации Əділет»: 8(777)550-55-44, 8(701)550-55-44.