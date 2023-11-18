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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:45

Просмотров: 673

Туалет на набережной Актау не работает: Что ответили чиновники

Горожане в очередной раз пожаловались на неработающий модульный санузел, расположенный на спуске от памятника Тараса Шевченко в 4А микрорайоне.

Фото местных жителей
С жалобой обратился местный житель Бексултан, который прогуливался вечером 17 ноября на набережной со своей семьёй, и не смог попасть в туалет.

Туалет на набережной Актау не работает: Что ответили чиновники


- Туристы закончились, пора, видимо, и закрывать туалеты. Пришлось отводить детей в кусты. Ещё и прятаться приходится от камер, а то ещё оштрафуют, - возмущается он.


Обслуживающая общественные туалеты компания сообщила городскому отделу ЖКХ, что данный санузел закрыт по техническим причинам. О дате начала и окончании работ, к сожалению, не сообщается.

- Увидев закрытый туалет, жители могут позвонить в обслуживающую компанию Общественного объединения инвалидов «Центр адаптации Əділет», - сообщили в акимате.


Общественное объединение инвалидов «Центр адаптации Əділет»: 8(777)550-55-44, 8(701)550-55-44.



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Комментарии ( 2 )

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Vohazab (Посетители) Сегодня, 12:16
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Да звоните, они к вам с биотуалетом подъедут!
 
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PUZIK (Посетители) Сегодня, 11:31
Хорошая отмазка. Они сами же сказали что на Зимний период туалет работать не будет так как малая проходимость
 
 

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