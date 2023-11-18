Свалка после стройки ЖК: Кто будет разгребать мусор в Актау

- Одни неприятности от этих строек в нашем городе. То скала обвалится, то кучу строительного мусора оставят. Полное наплевательство! Такое ощущение, что никому нет дела, - жалуется житель 5 микрорайона.

По словам жителей, за возведенным жилым комплексом у моря, напротив дома №20 в 5 микрорайоне, образовалась большая свалка.Здесь и строительные отходы, материалы, иной крупный мусор. Эту картину наблюдают из окон новоселы.В городском отделе ЖКХ ответили, что направят письмо в строительную компанию для очистки данного участка.