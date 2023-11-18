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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:45

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Свалка после стройки ЖК: Кто будет разгребать мусор в Актау

Обратить внимание властей просят на скопище строительного и иного мусора за новостройкой в 5А микрорайоне.

Фото автора
По словам жителей, за возведенным жилым комплексом у моря, напротив дома №20 в 5 микрорайоне, образовалась большая свалка.

Свалка после стройки ЖК: Кто будет разгребать мусор в Актау


Здесь и строительные отходы, материалы, иной крупный мусор. Эту картину наблюдают из окон новоселы.

Свалка после стройки ЖК: Кто будет разгребать мусор в Актау


- Одни неприятности от этих строек в нашем городе. То скала обвалится, то кучу строительного мусора оставят. Полное наплевательство! Такое ощущение, что никому нет дела, - жалуется житель 5 микрорайона.


Свалка после стройки ЖК: Кто будет разгребать мусор в Актау


В городском отделе ЖКХ ответили, что направят письмо в строительную компанию для очистки данного участка.

Свалка после стройки ЖК: Кто будет разгребать мусор в Актау



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