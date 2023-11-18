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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:53

Просмотров: 213

Потерялась школьница: Советом поделилась родительница в Актау

Историю с потерявшейся ученицей младших классов рассказала жительница 11 микрорайона, которая помогла в итоге разыскать ее родителей. Она дала совет всем родителям школьников, чтобы их дети не попадали в такую ситуацию.

Фото с сайта sun9-74.userapi.com
Молодая мать двоих детей Анастасия пошла забирать своего сына из секции по карате в пятницу вечером, 17 ноября, в среднюю школу №10. У ворот школы к ней со слезами на глазах подошла девочка и объяснила, что ее должен был встретить брат, но они разминулись. Сотового телефона у нее с собой не было, так как именно в этот день она оставила его в машине у отца.

Анастасия попросила девочку показать дневник, но там был лишь указан домашний адрес. Номера телефона не было.

Женщина предложила сама отвезти ее домой на автомобиле. На это девочка отреагировала боязливо и объяснила, что ей напрочь запретили садиться в машину к незнакомым людям.

Девушка обратилась в полицию и сообщила стражам порядка, что обнаружила пропавшего ребенка у школы №10.

Анастасии повела девочку к себе домой, но та с трудом согласилась зайти внутрь, сообщив, что родители не разрешают заходить ей в чужой дом.

В это время Анастасия сообщила о потерявшемся ребенка в школьный родительский чат в WhatsApp и рекомендовала заполнить у своих детей в дневниках графы «Домашний адрес, телефон» и «Рабочие телефоны родителей».

Потерялась школьница: Советом поделилась родительница в Актау


Минуту спустя Анастасии позвонила одна из родительниц и сказала, что является соседкой этой девочки, и ее ищут родители.

Девушка сообщила полицейским о том, что связалась с родителями ребенка и помощь правоохранителей не требуется. От лица департамента полиции они поблагодарили Анастасию.

Спустя время девочку благополучно забрали.

Анастасия настоятельно советуют родителям указывать в школьном дневнике не только адрес, но и свои номера телефонов, чтобы избежать подобных инцидентов.



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