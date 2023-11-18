Потерялась школьница: Советом поделилась родительница в Актау

Молодая мать двоих детей Анастасия пошла забирать своего сына из секции по карате в пятницу вечером, 17 ноября, в среднюю школу №10. У ворот школы к ней со слезами на глазах подошла девочка и объяснила, что ее должен был встретить брат, но они разминулись. Сотового телефона у нее с собой не было, так как именно в этот день она оставила его в машине у отца.Анастасия попросила девочку показать дневник, но там был лишь указан домашний адрес. Номера телефона не было.Женщина предложила сама отвезти ее домой на автомобиле. На это девочка отреагировала боязливо и объяснила, что ей напрочь запретили садиться в машину к незнакомым людям.Девушка обратилась в полицию и сообщила стражам порядка, что обнаружила пропавшего ребенка у школы №10.Анастасии повела девочку к себе домой, но та с трудом согласилась зайти внутрь, сообщив, что родители не разрешают заходить ей в чужой дом.В это время Анастасия сообщила о потерявшемся ребенка в школьный родительский чат в WhatsApp и рекомендовала заполнить у своих детей в дневниках графы «Домашний адрес, телефон» и «Рабочие телефоны родителей».Минуту спустя Анастасии позвонила одна из родительниц и сказала, что является соседкой этой девочки, и ее ищут родители.Девушка сообщила полицейским о том, что связалась с родителями ребенка и помощь правоохранителей не требуется. От лица департамента полиции они поблагодарили Анастасию.Спустя время девочку благополучно забрали.