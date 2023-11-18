Потерялась школьница: Советом поделилась родительница в Актау

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Молодая мать двоих детей Анастасия пошла забирать своего сына из секции по карате в пятницу вечером, 17 ноября, в среднюю школу №10. У ворот школы к ней со слезами на глазах подошла девочка и объяснила, что ее должен был встретить брат, но они разминулись. Сотового телефона у нее с собой не было, так как именно в этот день она оставила его в машине у отца.
Анастасия попросила девочку показать дневник, но там был лишь указан домашний адрес. Номера телефона не было.
Женщина предложила сама отвезти ее домой на автомобиле. На это девочка отреагировала боязливо и объяснила, что ей напрочь запретили садиться в машину к незнакомым людям.
Девушка обратилась в полицию и сообщила стражам порядка, что обнаружила пропавшего ребенка у школы №10.
Анастасии повела девочку к себе домой, но та с трудом согласилась зайти внутрь, сообщив, что родители не разрешают заходить ей в чужой дом.
В это время Анастасия сообщила о потерявшемся ребенка в школьный родительский чат в WhatsApp и рекомендовала заполнить у своих детей в дневниках графы «Домашний адрес, телефон» и «Рабочие телефоны родителей».
Минуту спустя Анастасии позвонила одна из родительниц и сказала, что является соседкой этой девочки, и ее ищут родители.
Девушка сообщила полицейским о том, что связалась с родителями ребенка и помощь правоохранителей не требуется. От лица департамента полиции они поблагодарили Анастасию.
Спустя время девочку благополучно забрали.
Анастасия настоятельно советуют родителям указывать в школьном дневнике не только адрес, но и свои номера телефонов, чтобы избежать подобных инцидентов.
Анастасия попросила девочку показать дневник, но там был лишь указан домашний адрес. Номера телефона не было.
Женщина предложила сама отвезти ее домой на автомобиле. На это девочка отреагировала боязливо и объяснила, что ей напрочь запретили садиться в машину к незнакомым людям.
Девушка обратилась в полицию и сообщила стражам порядка, что обнаружила пропавшего ребенка у школы №10.
Анастасии повела девочку к себе домой, но та с трудом согласилась зайти внутрь, сообщив, что родители не разрешают заходить ей в чужой дом.
В это время Анастасия сообщила о потерявшемся ребенка в школьный родительский чат в WhatsApp и рекомендовала заполнить у своих детей в дневниках графы «Домашний адрес, телефон» и «Рабочие телефоны родителей».
Минуту спустя Анастасии позвонила одна из родительниц и сказала, что является соседкой этой девочки, и ее ищут родители.
Девушка сообщила полицейским о том, что связалась с родителями ребенка и помощь правоохранителей не требуется. От лица департамента полиции они поблагодарили Анастасию.
Спустя время девочку благополучно забрали.
Анастасия настоятельно советуют родителям указывать в школьном дневнике не только адрес, но и свои номера телефонов, чтобы избежать подобных инцидентов.
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