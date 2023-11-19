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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:02

Просмотров: 1000

Насколько пополнил бюджет Казахстана Мангистау

По данным проекта по мониторингу экономики Казахстана, за восемь месяцев этого года поступления в местный бюджет РК достигли 8,6 триллиона тенге.

Фото с сайта f.azh.kz
Поступления в госбюджет в этом году на 24,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В текущем году 46,7% всех доходов местного бюджета пришлось на налоговые поступления, 50,8% - на поступления трансфертов. В региональном разрезе главным донором госбюджета является Алматы: за январь-август текущего года поступления местного бюджета этого мегаполиса перевалили за один триллион тенге, а если точнее, то достигли 1,054 триллиона тенге. Это абсолютный рекорд среди всех регионов страны. За год сумма увеличилась на 20,6%. Второе место заняла Туркестанская область (832,6 миллиарда тенге), третье - Астана (805,9 миллиарда тенге). Мангистауская область пополнила госбюджет в размере 294,0 миллиардов тенге.
Насколько пополнил бюджет Казахстана Мангистау



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Комментарии ( 2 )

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 Gor (Посетители) Сегодня, 13:44
Цитата: Космос
где нормальное тепло-водоснабжение???

В домах чиновников
 
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  • rastolkuy
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  • Papirosso
  • zloyfil
 Космос (Посетители) Сегодня, 11:19
за восемь месяцев этого года поступления в местный бюджет РК достигли 8,6 триллиона тенге.

Вот загадка то! Деньги, вроде, есть, Проблемы, которые нужно решать, т.е. область их применения тоже есть. Почему же, когда выходишь из дома на улицу всё так убого? Да, даже выходить не надо - где нормальное тепло-водоснабжение???
 
 

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