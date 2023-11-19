Насколько пополнил бюджет Казахстана Мангистау

Поступления в госбюджет в этом году на 24,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В текущем году 46,7% всех доходов местного бюджета пришлось на налоговые поступления, 50,8% - на поступления трансфертов. В региональном разрезе главным донором госбюджета является Алматы: за январь-август текущего года поступления местного бюджета этого мегаполиса перевалили за один триллион тенге, а если точнее, то достигли 1,054 триллиона тенге. Это абсолютный рекорд среди всех регионов страны. За год сумма увеличилась на 20,6%. Второе место заняла Туркестанская область (832,6 миллиарда тенге), третье - Астана (805,9 миллиарда тенге).