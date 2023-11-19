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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:30

Просмотров: 619

Самая высокая цена на рис в Казахстане зафиксирована в Актау

Производство риса в стране сократилось на 10%, а цены при этом выросли на 40%. Доля импорта злаковых увеличилась с 4% до 14%, отмечается в исследовании проекта Ranking.kz

Фото с сайта kazakh-zerno.net
Производство полуобрушенного, полностью обрушенного или расколотого риса за январь-октябрь 2023 года составило 177,2 тысяч тонн - на 9,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Стоит отметить, что ранее три года подряд наблюдался рост выпуска. Практически весь рис в Казахстане производится в Кызылординской области, а оставшиеся менее 10% приходятся на Алматинскую, Туркестанскую и Жетысускую области.

За январь-август 2023 года в страну импортировали 21 тысячу тонн полуобрушенного, полностью обрушенного или расколотого риса - сразу в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Доля импорта на внутреннем рынке выросла с 3,9% до 13,6%. На экспорт было отправлено 74,8 тысяч тонн риса, из которых более половины ушло в Узбекистан. Значительные объемы экспорта пришлись также на Россию и Таджикистан.

По итогам октября текущего года цены на рис выросли сразу на 40,3% за год. Это значительно больше, чем в прошлом году, когда наблюдалось удорожание на 28,9%. До этого два года подряд цены на рис снижались.

В октябре 2023 года средняя розничная цена за килограмм риса составила 654 тенге, против 473 тенге в октябре 2022 года.

Среди крупных городов РК самая высокая цена на шлифованный и полированный рис была зафиксирована в Актау: 904 тенге за килограмм. Следом идут Уральск и Астана: 829 тенге и 821 тенге соответственно.

Дешевле всего рис стоит в Кызылорде (495 тенге), Петропавловске (510 тенге) и Талдыкоргане (519 тенге).

Самая высокая цена на рис в Казахстане зафиксирована в Актау



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Комментарии ( 1 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 19:39
Самая высокая цена на рис в Казахстане зафиксирована в Актау.

Очень "хорошая" новость, а предполагалось на картофель, НО!, и до картофеля повышение дойдёт на следующей недели и ТД...

Все мы ходим под богом.
 
 

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