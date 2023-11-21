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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 11:09

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Жителям Мангистау выплатили почти 2 миллиона тенге за сообщения о невыдаче чека

Мангистаусцы, которые пожаловались на невыдачу чека и отказы в приеме карты в торговых точках, получили вознаграждение на общую сумму свыше 1,8 миллиона тенге. Наряду с этим, нарушителей из числа бизнесменов оштрафовали на общую сумму 1,7 миллиона тенге. Об этом сообщили в пресс-службе департамента государственных доходов области.

Иллюстративное фото с сайта surferseo.art
В департаменте госдоходов заявили, что за не выданный документ, подтверждающий товарно-денежный расчёт, покупатель может оказаться в плюсе. Подавшему заявку о нарушении через приложение WIPON CASHBACK на баланс телефона начисляется тысяча тенге. В случае невыдачи покупателю фискального чека продавцу грозит штраф.

Таким образом, с начала проведения акции «Гражданский контроль – требуй чек!» на территории Мангистауской области жителям региона выплатили более 1,8 миллиона тенге. Люди получили вознаграждение за сообщения о невыдаче фискального чека контрольно-кассовых машин (ККМ) и отказе в приеме банковской карты. В то же время 1359 нарушителей получили штраф на сумму 1,7 миллиона тенге.

- Всего же более двух тысяч обращений по фактам невыдачи фискальных чеков при покупке товаров поступило от мангистаусцев, при этом около 500 не подтвердились, по остальным были приняты соответствующие меры согласно законодательству. Стоит отметить, что в акции может принять участие любой желающий и получить вознаграждение на баланс телефона в случае подтверждения факта нарушения, - говорится в сообщении ведомства.


В департаменте добавили, что о выявленных вышеуказанных фактах нарушения можно сообщить посредством бесплатного мобильного приложения WIPON CASHBACK, загрузив его с App Store или Play Market. Подтверждение факта нарушения производится посредством его видео или фотофиксации.



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