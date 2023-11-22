Задержан заместитель генерального директора Oil Construction Company в Мангистау

- Таким образом, по результатам проверенных оперативно-следственных мероприятий изобличен заместитель генерального директора ТОО «Oil Construction Company» по факту неоднократного получения взяток от представителей бизнеса, - сообщил Арман Тлеукенов.

По данным Армана Тлеукенова, Антикоррупционной службой по Мангистауской области вскрыта коррупционная схема необоснованного обогащения в сфере квазигосударственного сектора.Как сообщил официальный представитель Антикора, в данный момент подозреваемый взят под стражу. По его словам, взятки предназначались для беспрепятственного перечисления денег в рамках реализации инвестиционного проекта, направленного на обеспечение населения Мангистауской области качественной питьевой водой - строительство опреснительного завода морской воды в местности Токмак в районе зоны отдыха Кендерли.