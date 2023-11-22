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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 11:53

Просмотров: 1398

Задержан заместитель генерального директора Oil Construction Company в Мангистау

Заместитель генерального директора Oil Construction Company в Мангистау обвиняется в неоднократном получении взяток. Об этом на брифинге сообщил Арман Тлеукенов, официальный преставитель Антикора.

фото с сайта Astana.tv
По данным Армана Тлеукенова, Антикоррупционной службой по Мангистауской области вскрыта коррупционная схема необоснованного обогащения в сфере квазигосударственного сектора.

- Таким образом, по результатам проверенных оперативно-следственных мероприятий изобличен заместитель генерального директора ТОО «Oil Construction Company» по факту неоднократного получения взяток от представителей бизнеса, - сообщил Арман Тлеукенов.


Как сообщил официальный представитель Антикора, в данный момент подозреваемый взят под стражу. По его словам, взятки предназначались для беспрепятственного перечисления денег в рамках реализации инвестиционного проекта, направленного на обеспечение населения Мангистауской области качественной питьевой водой - строительство опреснительного завода морской воды в местности Токмак в районе зоны отдыха Кендерли.



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Комментарии ( 1 )

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 Adai11 (Посетители) Сегодня, 13:41
Не успели начать строительство, уже обогащение идет devil
 
 

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