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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 19:41

Просмотров: 406

В нескольких микрорайонах Актау отключат отопление

В Актау 23 ноября отключат тепловое снабжение в четырех микрорайонах. Об этом сообщили в государственном коммунальном предприятии «Каспий жылу, су арнасы».

Фото из архива Lada.kz
Теплоснабжение отключат в Актау 23 ноября с 09:00 до 18:00 часов.

Это связано с проведением аварийных ремонтных работ по замене неисправной запорной арматуры на тепловых сетях.

Теплосеть будет отключена в следующих микрорайонах и на территориях:

- 2 микрорайон - жилые дома №№ 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 58, 59, 60, 61, 64, 69, 70, 71, 72, здания — 47а, б, в, "Бикада", гуманитарный колледж, ДК-4;
- 4 и 5 микрорайоны;
- 6 микрорайон - жилые дома №№ 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, здания- ММГ, КазНИПИ, СШ-6, "Арман", Дом быта, Дк-15, "Казахтелеком" АТС.

- В связи с этим просим вас закрыть тепловые узлы, - добавили в коммунальном предприятии.



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Комментарии ( 1 )

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babe (Посетители) Сегодня, 20:20
А вот эти все работы нельзя было обнаружить летом !? все эти опрессовки , из-за которых горячую воду отключали с апреля месяца !
Впереди зима, морозы ! МАЭК рапортуют выше, что все готово к зиме ! А по факту ….
 
 

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