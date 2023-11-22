В нескольких микрорайонах Актау отключат отопление

- В связи с этим просим вас закрыть тепловые узлы, - добавили в коммунальном предприятии.

Теплоснабжение отключат в Актау 23 ноября с 09:00 до 18:00 часов.Это связано с проведением аварийных ремонтных работ по замене неисправной запорной арматуры на тепловых сетях.Теплосеть будет отключена в следующих микрорайонах и на территориях:- 2 микрорайон - жилые дома №№ 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 58, 59, 60, 61, 64, 69, 70, 71, 72, здания — 47а, б, в, "Бикада", гуманитарный колледж, ДК-4;- 4 и 5 микрорайоны;- 6 микрорайон - жилые дома №№ 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, здания- ММГ, КазНИПИ, СШ-6, "Арман", Дом быта, Дк-15, "Казахтелеком" АТС.