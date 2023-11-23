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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 12:26

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С начала года в Мангистау зарегистрировано три случая бруцеллеза

По итогам 10 месяцев в Мангистауской области выявлено три (0,38%) случая бруцеллеза. В аналогичном периоде прошлого года было зафиксировано 10 фактов заболевания. Об этом рассказала Мадина Рахметова, и.о. руководителя отдела эпиднадзора за особо опасными инфекциями и туберкулёзом регионального департамента санэпидконтроля.

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Показатель по сравнению с 10 месяцами 2022 года снизился на семь случаев, то есть на 3,47%.

- По результатам многолетней экспертной работы выяснилось, что больные бруцеллезом - это жители сельской местности, имеющие непосредственный контакт с больными животными. Они заразились при использовании термически необработанных мясомолочных продуктов, - прокомментировала Мадина Рахметова.

Что такое бруцеллез?

Это тяжёлое, трудно поддающееся лечению инфекционное заболевание, поражающее опорно-двигательную, нервную, сердечно-сосудистую системы, зачастую приводящее к инвалидизации.

Каковы источники заболевания?

Источником заражения людей являются только больные животные (овцы, козы, крупный рогатый скот, свиньи и т.д.).

Как передаётся бруцеллез?

Бруцеллез передаётся людям при несоблюдении мер предосторожности при уходе за животными и при использовании мяса и молочных продуктов больных животных.

Каковы меры профилактики?

При уходе за животными необходимо носить резиновые сапоги, перчатки, специальные халаты, фартуки/косынки, которые необходимо стирать отдельно от остальной одежды, после проведённых работ по уходу за животными тщательно мыть руки. Очищать скотный двор от навоза, так как возбудитель сохраняется в навозе в течение полугода, проводить профилактическую дезинфекцию средствами, разрешенными в Республике Казахстан. Не покупать на улице молоко, сметану и мясо, ведь все эти продукты можно купить на рынке, где они проходят ветеринарный контроль.

Каковы симптомы бруцеллеза?

При заболевании бруцеллезом у больного отмечается повышение температуры тела (выше 37,5°С – 5 дней и более), общая слабость, быстрая утомляемость, головная боль, нарушение сна, озноб, потливость, появляются боли в суставах, мышцах и пояснице.

При появлении указанных симптомов, необходимо обратиться в медицинское учреждение

При появлении указанных симптомов, необходимо обратиться в медицинское учреждение для своевременного получения квалифицированной помощи. Отсутствие лечения приведет к осложнениям, таким как нарушение детородной функции (как у женщин, так и у мужчин), поражение нервной, опорно-двигательной и сердечно-сосудистой систем и в итоге - к инвалидности. Владельцам животных необходимо серьезно относится к ветеринарному и лабораторному обследованию скота, особенно молочного поголовья. Учитывая, что заражение бруцеллезом происходит от больного скота, необходимо выявление и ликвидация больных животных, уничтожение микробов во внешней среде (дезинфекция), термическая обработка мясо-молочной продукции (молоко - после кипячения, мясо - после варки небольшими кусками в течение трех часов (при разделке мяса использовать перчатки), - рекомендует специалист.



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