С начала года в Мангистау зарегистрировано три случая бруцеллеза

- По результатам многолетней экспертной работы выяснилось, что больные бруцеллезом - это жители сельской местности, имеющие непосредственный контакт с больными животными. Они заразились при использовании термически необработанных мясомолочных продуктов, - прокомментировала Мадина Рахметова.



Показатель по сравнению с 10 месяцами 2022 года снизился на семь случаев, то есть на 3,47%.Это тяжёлое, трудно поддающееся лечению инфекционное заболевание, поражающее опорно-двигательную, нервную, сердечно-сосудистую системы, зачастую приводящее к инвалидизации.Источником заражения людей являются только больные животные (овцы, козы, крупный рогатый скот, свиньи и т.д.).Бруцеллез передаётся людям при несоблюдении мер предосторожности при уходе за животными и при использовании мяса и молочных продуктов больных животных.При уходе за животными необходимо носить резиновые сапоги, перчатки, специальные халаты, фартуки/косынки, которые необходимо стирать отдельно от остальной одежды, после проведённых работ по уходу за животными тщательно мыть руки. Очищать скотный двор от навоза, так как возбудитель сохраняется в навозе в течение полугода, проводить профилактическую дезинфекцию средствами, разрешенными в Республике Казахстан. Не покупать на улице молоко, сметану и мясо, ведь все эти продукты можно купить на рынке, где они проходят ветеринарный контроль.При заболевании бруцеллезом у больного отмечается повышение температуры тела (выше 37,5°С – 5 дней и более), общая слабость, быстрая утомляемость, головная боль, нарушение сна, озноб, потливость, появляются боли в суставах, мышцах и пояснице.При появлении указанных симптомов, необходимо обратиться в медицинское учреждение для своевременного получения квалифицированной помощи. Отсутствие лечения приведет к осложнениям, таким как нарушение детородной функции (как у женщин, так и у мужчин), поражение нервной, опорно-двигательной и сердечно-сосудистой систем и в итоге - к инвалидности. Владельцам животных необходимо серьезно относится к ветеринарному и лабораторному обследованию скота, особенно молочного поголовья. Учитывая, что заражение бруцеллезом происходит от больного скота, необходимо выявление и ликвидация больных животных, уничтожение микробов во внешней среде (дезинфекция), термическая обработка мясо-молочной продукции (молоко - после кипячения, мясо - после варки небольшими кусками в течение трех часов (при разделке мяса использовать перчатки), - рекомендует специалист.