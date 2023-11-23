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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 13:21

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В Мангистау планируют доставить больше 67 тысяч вакцин от кори

С начала года в Мангистауской области зафиксировали 1232 случая заболевания корью. Больше всего заболевших в Жанаозене – за год диагноз поставили 1054 жителям города. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта rbk.ru
В управлении здравоохранения и департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области рассказали о ситуации с заболеваемостью корью в регионе.

С начала года в области подозрение на корь выявили у 2491 человека, подтвердили диагноз у 1232 человек. В Актау заболели корью 537 человек, в Жанаозене – 1054, в Мунайлинском районе - 516, в Каракиянском - 207, в Мангистауском - 71, в Тупкараганском - 93, в Бейнеуском – 13 человек.

Из всех зарегистрированных фактов заболевания корью, 205 случаев произошли с детьми в возрасте до одного года, 808 случаев - в возрасте от одного до 14 лет, 30 случаев - в возрасте от 15 до 18 лет, 189 случаев - в возрасте от 19 лет и старше.

- Находившихся в тесном контакте с заболевшими – 8995 человек, в том числе не охваченных вакцинацией – 1120 человек, 828 из которых отказались от прививки. На данный момент осталось 3726 доз вакцины против кори, паротита и краснухи (КПК), - пояснили в управлении здравоохранения.


Там же отметили, что многопрофильная областная больница, многопрофильная областная детская больница, Жанаозенская городская многопрофильная больница, а такжецентральные районные и сельские больницы оснащены 175 койко-местами круглосуточного режима.

- Число госпитализированных в области - 131 человек. В областной больнице находится 91 ребенок, в том числе 41 ребенок в возрасте до одного года. Число беременных – 7 человек. Также трое детей в реанимации, - рассказали в пресс-службе управления.


Чтобы предотвратить вынужденную вспышку кори, до конца ноября будет поставлено 67,6 тысячи доз вакцины «КПК» для массовой иммунизации. Планируется привить вакциной «КПК» 55 029 человек, в том числе 14 300 детей, в возрасте от шести до десяти месяцев, а также 36 950 детей от двух до четырех лет. Помимо этого, запланирована вакцинация 3 779 медицинских работников.

Для профилактики респираторных вирусных инфекций органов дыхания в регионе проводится вакцинация против гриппа препаратом «Гриппол». Всего для региона за счет средств местного бюджета закуплено 90 тысяч доз вакцины, что составляет 12 процентов от общей численности населения. На сегодняшний день от гриппа привито 84 990 - 94,4 процента жителей.



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