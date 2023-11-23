В Мангистау планируют доставить больше 67 тысяч вакцин от кори

- Находившихся в тесном контакте с заболевшими – 8995 человек, в том числе не охваченных вакцинацией – 1120 человек, 828 из которых отказались от прививки. На данный момент осталось 3726 доз вакцины против кори, паротита и краснухи (КПК), - пояснили в управлении здравоохранения.

- Число госпитализированных в области - 131 человек. В областной больнице находится 91 ребенок, в том числе 41 ребенок в возрасте до одного года. Число беременных – 7 человек. Также трое детей в реанимации, - рассказали в пресс-службе управления.

В управлении здравоохранения и департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области рассказали о ситуации с заболеваемостью корью в регионе.С начала года в области подозрение на корь выявили учеловека, подтвердили диагноз учеловек. В Актау заболели корьючеловек, в Жанаозене –, в Мунайлинском районе -, в Каракиянском -, в Мангистауском -, в Тупкараганском -, в Бейнеуском –человек.Из всех зарегистрированных фактов заболевания корью, 205 случаев произошли с детьми в возрасте до одного года, 808 случаев - в возрасте от одного до 14 лет, 30 случаев - в возрасте от 15 до 18 лет, 189 случаев - в возрасте от 19 лет и старше.Там же отметили, что многопрофильная областная больница, многопрофильная областная детская больница, Жанаозенская городская многопрофильная больница, а такжецентральные районные и сельские больницы оснащены 175 койко-местами круглосуточного режима.Для профилактики респираторных вирусных инфекций органов дыхания в регионе проводится вакцинация против гриппа препаратом «Гриппол». Всего для региона за счет средств местного бюджета закуплено 90 тысяч доз вакцины, что составляет 12 процентов от общей численности населения. На сегодняшний день от гриппа привито 84 990 - 94,4 процента жителей.