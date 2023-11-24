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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 09:03

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Новые технологии: в Жанаозене появился более скоростной интернет

В Жанаозене появился более скоростной интернет
У пользователей сети из Жанаозена появился доступ к новейшим технологиям в сфере домашнего интернета: Gigabit-capable Passive Optical Networks теперь доступен жителям пяти микрорайонов города.

Преимуществом данной технологии несомненно можно назвать скорость интернета - она может достигать 1 Гбит/с! Все потому, что теперь оптоволоконный кабель тянется от источника до абонента напрямую, а не как раньше, от сервера к зданию, когда в квартиру интернет доставлялся из распределительного центра и уже другим кабелем.


Новые технологии: в Жанаозене появился более скоростной интернет

Замер скорости на технологии GPON


Быстрее стал не только интернет, но и сервис Beeline. Два года назад провайдер подключал новых абонентов в течение 72 часов после подачи заявки. Сейчас это максимум длится сутки.

Технология стала доступна для 480 квартир в Жанаозене: это жилые дома с 1 по 5 микрорайонов. Одним из первых пользователей GPON стал Жарылгасын Оразов, житель 3 микрорайона города:

Сегодня, в 21 веке без интернета вообще невозможно. А у меня большая семья, пятеро детей. Все пользуются сетью, а тут такое предложение от Beeline – высокая скорость, доступный тариф и оплата, лишний раз не запутаешься. Одно удобство. Я рад, что в городе появляются такие возможности. Соседи тоже заинтересовались, насколько я понял, ну оно и понятно, аналогов здесь подобному нет.


Новые технологии: в Жанаозене появился более скоростной интернет

Руководители Beeline лично приехали проверить качество подключения и ответить на все вопросы


И правда, во время консультации новоиспеченного клиента, к представителям Beeline обратились несколько жителей дома. Рауан Кабдрахимов, коммерческий директор по продажам и клиентскому сервису мобильного оператора, рассказал потенциальным клиентам о преимуществах нового способа подключения к интернету:

Отличительной чертой технологии является отсутствие лишних коммутаторов и переключателей. Все просто. Это также означает, что теперь не нужно опасаться поломки какого-нибудь элемента при отключении электричества. Помимо этого, при подключении больше не нужны дополнительные настройка и управление. Более того, GPON – это часть нашего конвергентного продукта, который значительно выгоднее для абонента. Мы объединили мобильную связь, телевидение и домашний Интернет в нашем тарифе, где, так сказать, действует принцип «оптом дешевле», все для удобства абонента.


Уже до конца текущего года Beeline предоставит возможность подключить еще 1300 квартир 3 микрорайона. У компании грандиозные планы на будущее: в следующем году будет реализовано подключение 4 100 домохозяйств в 1, 2 и 3А микрорайонах Жанаозена.
Во втором полугодии 2024 года компания планирует завершить строительство инфраструктуры для подключения еще 6 286 квартир. В итоге, в планах мобильного оператора покрыть 12 693 домохозяйства и тем самым предоставить возможность пользоваться большему количеству жителей Жанаозена услугами интернет от Beeline.

Чтобы подключить GPON в вашей квартире, свяжитесь с командой подключения по номеру: 3131 (со всех операторов) или на наш официальный сайт beeline.kz


Гани Ерманов



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