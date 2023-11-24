Новые технологии: в Жанаозене появился более скоростной интернет

Замер скорости на технологии GPON

Сегодня, в 21 веке без интернета вообще невозможно. А у меня большая семья, пятеро детей. Все пользуются сетью, а тут такое предложение от Beeline – высокая скорость, доступный тариф и оплата, лишний раз не запутаешься. Одно удобство. Я рад, что в городе появляются такие возможности. Соседи тоже заинтересовались, насколько я понял, ну оно и понятно, аналогов здесь подобному нет.

Руководители Beeline лично приехали проверить качество подключения и ответить на все вопросы

Отличительной чертой технологии является отсутствие лишних коммутаторов и переключателей. Все просто. Это также означает, что теперь не нужно опасаться поломки какого-нибудь элемента при отключении электричества. Помимо этого, при подключении больше не нужны дополнительные настройка и управление. Более того, GPON – это часть нашего конвергентного продукта, который значительно выгоднее для абонента. Мы объединили мобильную связь, телевидение и домашний Интернет в нашем тарифе, где, так сказать, действует принцип «оптом дешевле», все для удобства абонента.