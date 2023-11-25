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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:35

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Как наказали незаконно работавших в Актау иностранцев

Незаконных трудовых мигрантов, по данным департамента полиции, выявили в рамках мероприятия «Правопорядок».

Фото предоставили в департаменте полиции региона
В рамках проводимой в республике широкомасштабной операции «Правопорядок» сотрудники управления миграционной службы проверили строительные объекты.

Было выявлено 48 граждан Узбекистана, осуществляющих трудовую деятельность без соответствующих документов. Иностранцы будут привлечены к ответственности по части 5 статьи 517 КоАП РК, а работодатели - по части 1 статьи 519 КоАП РК.

Как наказали незаконно работавших в Актау иностранцев


Для справки:

Часть 5 статьи 517 КоАП РК - Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения, выразившееся в несоответствии осуществляемой деятельности целям, указанным в визе, или осуществление трудовой деятельности в Республике Казахстан без получения справки о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства, выданной местным исполнительным органом, либо разрешений на трудоустройство, когда получение такой справки или разрешения является необходимым условием осуществления трудовой деятельности. Это влечет штраф в размере 25 МРП либо административный арест на срок до 10 суток либо административное выдворение за пределы нашей страны.

Части 1 статьи 519 КоАП РК - Привлечение работодателем иностранной рабочей силы без разрешения местного исполнительного органа или использование труда иностранцев и (или) лиц без гражданства, не имеющих справок о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства, выдаваемых местным исполнительным органом, или разрешений трудовому иммигранту, выдаваемых органами внутренних дел. Влекут штраф на физических лиц в размере 30, на должностных лиц - в размере 50, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 100, на субъектов среднего предпринимательства - в размере 200, на субъектов крупного предпринимательства - в размере 700 МРП.



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