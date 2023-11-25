Как наказали незаконно работавших в Актау иностранцев

В рамках проводимой в республике широкомасштабной операции «Правопорядок» сотрудники управления миграционной службы проверили строительные объекты.Было выявлено 48 граждан Узбекистана, осуществляющих трудовую деятельность без соответствующих документов. Иностранцы будут привлечены к ответственности по части 5 статьи 517 КоАП РК, а работодатели - по части 1 статьи 519 КоАП РК.