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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 21:35

Просмотров: 505

Защитники Актау пожаловались на проблемы с газом

Об отсутствии газа в городе заявили зоозащитники.

Фото предоставила Жанна Сагудулла
В общественном фонде «Шанс» сообщили, что им в приюте нужно заправить газовые баллоны.

- В городе газа нет или он по талонам. Люди, кто сможет нам помочь? Завтра нам не на чем будет готовить каши для животных, - бьют тревогу в приюте.


В ответ в городском отделе предпринимательства и сельского хозяйства сообщают, что наполнять газовые баллоны на АГЗС запрещено по закону. Это возможно только при наличии специализированного оборудования и лицензии.

В городе такую услугу оказывает компания ТОО «Eko Gas Aktau», расположенная в промышленной зоне №4. Телефоны: 8(7292)54‒43‒35, 8(7292)54‒40‒57, 8(7292)54‒46‒59 и 8(700)497‒07‒97.

Проблем со сжиженным голубым топливом для автомобилей на местных АГЗС, как подчеркнули чиновники, не наблюдается.



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Комментарии ( 1 )

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AktauMaster (Посетители) Сегодня, 23:18
Не наблюдается? Сегодня ездил нигде нет газа, либо по талонам, либо есть но там очередь гигантская. Щас ещё пару недель так если будет, проснется народ, пока что молчит и терпит
 
 

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