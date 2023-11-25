Защитники Актау пожаловались на проблемы с газом

- В городе газа нет или он по талонам. Люди, кто сможет нам помочь? Завтра нам не на чем будет готовить каши для животных, - бьют тревогу в приюте.

В общественном фонде «Шанс» сообщили, что им в приюте нужно заправить газовые баллоны.В ответ в городском отделе предпринимательства и сельского хозяйства сообщают, что наполнять газовые баллоны на АГЗС запрещено по закону. Это возможно только при наличии специализированного оборудования и лицензии.В городе такую услугу оказывает компания ТОО «Eko Gas Aktau» , расположенная в промышленной зоне №4.Проблем со сжиженным голубым топливом для автомобилей на местных АГЗС, как подчеркнули чиновники, не наблюдается.