Защитники Актау пожаловались на проблемы с газом

Фото предоставила Жанна Сагудулла
В общественном фонде «Шанс» сообщили, что им в приюте нужно заправить газовые баллоны.
В ответ в городском отделе предпринимательства и сельского хозяйства сообщают, что наполнять газовые баллоны на АГЗС запрещено по закону. Это возможно только при наличии специализированного оборудования и лицензии.
В городе такую услугу оказывает компания ТОО «Eko Gas Aktau», расположенная в промышленной зоне №4. Телефоны: 8(7292)54‒43‒35, 8(7292)54‒40‒57, 8(7292)54‒46‒59 и 8(700)497‒07‒97.
Проблем со сжиженным голубым топливом для автомобилей на местных АГЗС, как подчеркнули чиновники, не наблюдается.
- В городе газа нет или он по талонам. Люди, кто сможет нам помочь? Завтра нам не на чем будет готовить каши для животных, - бьют тревогу в приюте.
В ответ в городском отделе предпринимательства и сельского хозяйства сообщают, что наполнять газовые баллоны на АГЗС запрещено по закону. Это возможно только при наличии специализированного оборудования и лицензии.
В городе такую услугу оказывает компания ТОО «Eko Gas Aktau», расположенная в промышленной зоне №4. Телефоны: 8(7292)54‒43‒35, 8(7292)54‒40‒57, 8(7292)54‒46‒59 и 8(700)497‒07‒97.
Проблем со сжиженным голубым топливом для автомобилей на местных АГЗС, как подчеркнули чиновники, не наблюдается.